'Rock no Parque' ocorre neste domingo

A Secretaria de Cultura de Suzano irá promover neste domingo (14/04) mais uma edição do evento musical “Rock no Parque”, entre 13 horas e 17h30, com quatro bandas. As apresentações serão realizadas gratuitamente no Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, situado dentro do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

A programação terá início às 13 horas com a exibição do grupo autoral de Suzano, Distimia Felt, que trará um som hardcore extremo, caracterizado por riffs de guitarra rápidos e pesados, batidas aceleradas e vocais agressivos. Em seguida, às 14 horas, subirá ao palco o Limp Bizkit Tributo Brasil, apresentando uma composição de metal alternativo e letras inspiradas no hip-hop.

O cronograma ainda prevê a apresentação da banda Korn Experience Brazil, às 15 horas. Fundada em 2019 com o intuito de prestar homenagem à banda original Korn, o grupo promete trazer a autenticidade do som característico do gênero nu metal. Para encerrar as apresentações, às 16 horas, o DAOS - System Of a Down Cover traz a mistura do heavy metal, rock e elementos da música armênia. O grupo é conhecido por interpretar músicas do System Of a Down há quase duas décadas.

De acordo com o secretário José Luiz Spitti, o maior legado cultural que pode ser deixado às gerações futuras é o reconhecimento e a valorização das diversas manifestações artísticas. “O rock, como um dos gêneros musicais mais influentes e duradouros da história, tem sido uma forma poderosa de expressão artística, transmitindo mensagens sociais, políticas e emocionais ao longo das décadas. Espero que aqueles que puderem ir ao Max Feffer aproveitem ao máximo essa experiência”, ressaltou o chefe da pasta.