Rodovia Índio-Tibiriçá receberá R$ 19 milhões em investimentos

A Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), em Suzano, receberá R$ 19 milhões em investimentos. As obras deverão ter início nos próximos dias e incluirão melhorias em todos os 37 quilômetros de pista, além do alteamento da estrada na altura do km 68, em frente à Polícia Rodoviária.

As informações foram confirmadas ao deputado Estevam Galvão (DEM) pelo diretor regional do DER-10, Mauro Cardoso. “As intervenções na rodovia acontecerão entre os quilômetros 33 e 70, garantindo novamente condições seguras de tráfego e nova sinalização horizontal. Já assinamos contrato com a empresa que executará as obras. Estamos aguardando apenas a nota de emissão de serviços para que as máquinas comecem a trabalhar”, reiterou o diretor regional ao deputado.

A empresa que executará as obras será a Compec Galasso. O prazo de execução é de 12 meses. “É uma excelente notícia não só para Suzano, mas para toda a região. A Índio-Tibiriçá é uma via importantíssima em nossa cidade, que oferece ligação direta com o ABC paulista e litoral. Recebe diariamente um fluxo grande de caminhões e precisava destes investimentos para garantir mais condições de tráfego e segurança para os usuários”, afirmou o deputado.

Já a elevação da pista, segundo o diretor do DER-10, será realizada para acabar com o alagamento constante naquela área. “Vamos elevar a pista em 80 centímetros, na altura do km 68. Aquela área, em frente ao posto da Polícia Rodoviária e próximo da Komatsu, tem alagado constantemente, gerado transtornos para quem mora no entorno e utiliza a Rodovia. Com o alteamento, este problema vai acabar”, explicou.

Além da Rodovia, deverão receber investimentos em breve estradas vicinais de Suzano. “A Duchen também receberá investimentos. O DER está finalizando a produção do edital pra colocar a licitação na rua. O Governo do Estado custeará a pavimentação de toda a via e elevação da área alagada. É uma conquista importante e urgente para a população daquela região”, disse.

Estevam solicitou ainda ao secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, investimentos na Estrada do Furuyama, Caulim, Fernandes e Quinta Divisão (SP-43). “Reforcei a importância de pavimentar e recuperar estas estradas, garantindo escoamento da produção”.