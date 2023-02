Romu prende suspeito de furto e recupera carro roubado em Palmeiras

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prenderam um suspeito de furto de objetos e recuperaram um veículo nesta quarta e quinta-feira (01 e 02/02), que também havia sido furtado, durante patrulhamento realizado no período noturno no centro e no bairro Jardim Brasil.

Na primeira ocorrência, a equipe recebeu denúncia de um comerciante da rua Quinze de Novembro informando que seu estabelecimento, um salão de cabeleireiro, havia sido furtado e o criminoso teria tentado levar uma televisão, uma chapinha, dois secadores e quatro máquinas de cortar cabelo. Ele chegou a ver o suspeito pulando o muro do local, mas ele acabou fugindo ao perceber a presença do proprietário, deixando no chão os equipamentos que havia subtraído.

De porte das características físicas do homem, a Romu deu início à procura pelo suspeito e o localizaram uma hora depois. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Central, assim como os objetos furtados para perícia e posterior devolução ao proprietário. A ação ocorreu por volta das 23 horas.

Um dia depois, às 19h40, o grupamento foi acionado após receber informação de que um automóvel Fiat Uno, de cor azul, estava abandonado pela rua Antônio Anastácio, no Jardim Brasil, distrito de Palmeiras. O primeiro levantamento feito pelos agentes indicaram que o carro havia sido furtado na cidade de Rio Grande da Serra. O caso foi levado para a DP Central e o verdadeiro proprietário foi chamado para comparecer à delegacia. Após a apreensão do veículo, os guardas ainda realizaram buscas nas proximidades para tentar localizar o suspeito, mas ninguém foi encontrado.

Para o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, a GCM vem tendo êxito em suas ações porque desenvolve uma importante parceria com a população e os agentes possuem grande capacidade operacional. “Nossos grupamentos estão preparados para agir no momento em que surgem as denúncias, além de realizarem patrulhamento pelos bairros. Estamos conseguindo devolver os veículos furtados e roubados aos proprietários, mostrando que nosso trabalho vem mostrando bons resultados”, avaliou o chefe da pasta.