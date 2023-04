A Rua Shoichi Masuda, localizada na Vila Figueira, passou a ter mão única de direção nesta segunda-feira (17/04).

Agora, os condutores conseguem trafegar apenas partindo da avenida Antônio Marques Figueira até a rua Suzano.

faixas

Faixas foram afixadas no trecho informando sobre a alteração.

A medida foi tomada após estudos da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbano indicarem que isso deve melhorar a fluidez e a segurança no trânsito da via.