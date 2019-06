Rua nas imediações de cemitério terá mão de direção invertida

A Rua Jurandyr Corrêa Gonçalves, localizada no bairro Sítio São José, terá mudança de direção a partir de sábado, 15.

A via, que é próxima do Cemitério São Sebastião, continuará com sentido único, mas agora partindo da rua Baruel para a rua Cássia Francisco. Faixas informativas no local avisarão motoristas e motociclistas sobre a inversão.

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, a medida está sendo tomada para garantir melhor fluidez e organização do trânsito naquele trecho.