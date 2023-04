Rua Sebastião Moreira e Estrada do Marengo serão revitalizadas

O prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou neste domingo (16/04) duas obras de revitalização viária para a rua Sebastião Moreira, a chamada “Rua da Feira” do distrito de Palmeiras, e a estrada do Marengo, localizada entre os bairros Jardim Dona Benta e Cidade Boa Vista, na região norte de Suzano. A ordem de serviço já foi assinada pelo chefe do Poder Executivo, durante a autorização para começo da construção do Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno.

As intervenções começaram nesta segunda-feira (17/04), com expectativa de conclusão em dois meses e um investimento de R$ 2.943.343,73. A empresa que fará ambas as revitalizações é a Casamax Comercial e Serviços Ltda.

Em relação à “Rua da Feira”, que atualmente é composta por paralelepípedos, será realizada a reforma de guias, sarjetas e sarjetões, para depois ser aplicado o asfalto por cima. O valor para essas ações é de R$ 698.430,84. Por sua vez, a estrada do Marengo passará por melhorias em drenagem e nivelamento da via e, por fim, receberá a nova massa asfáltica. Os recursos direcionados são de R$ 2.244.912,89.

Durante o evento, Ashiuchi destacou a parceria com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, para a melhoria das vias. “Vamos asfaltar toda a ‘Rua da Feira’ e recapear a estrada do Marengo. A ordem de serviço já está assinada e isso será possível graças a essa parceria com o deputado, que garantiu, por meio de emenda parlamentar, o valor para que a gente pudesse realizar esses serviços”, destacou o prefeito.

O presidente da Alesp também comentou a melhoria das ruas. “Temos um compromisso com a população, com a cidade como um todo. Os moradores querem que os políticos tragam resultados e com essa parceria com o prefeito Rodrigo (Ashiuchi) isso está sendo muito bem executado”, apontou o parlamentar.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos explicou a necessidade de reforma das vias. “A rua Sebastião Moreira faz a ligação com a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) e recebe um grande número de veículos além da feira. O mesmo ocorre com a estrada do Marengo, que começa na avenida Jaguari e termina em outra avenida, a Gonçalves Dias, sendo um grande corredor para a passagem de diversos veículos”, concluiu.

Mais novidades

Além da revitalização da ruas, Ashiuchi também anunciou a transferência do Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva (rua Crispim Adelino Cardoso, 42 - Chácara Nossa Senhora Aparecida) para um endereço próximo ao futuro terminal, em imóvel ainda a ser escolhido. No lugar ficaria a Unidade Básica de Saúde (UBS), após reforma e ampliação.

Por fim, o prefeito ainda informou que já está autorizado o estudo de viabilidade para transformar o Pronto Atendimento de Palmeiras, localizado na rua Jorge Mussi, no Jardim Amazonas, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, nos mesmos moldes da UPA que funciona no Jardim Revista, inaugurada em 18 de março.