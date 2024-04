Rua Turquesa recebe novo asfalto

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, realizou nesta sexta-feira (05/04) a finalização da aplicação de asfalto na rua Turquesa, no Jardim Monte Cristo. O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o titular da pasta, Samuel Oliveira, acompanhados do vereador Denis Claudio da Silva, vistoriam a via, que também recebeu obras de drenagem subterrânea e agora seguirá com adequação de calçadas.

Por volta das 13h30, as autoridades acompanharam as atividades no local. Cerca de 15 trabalhadores realizavam a aplicação do asfalto, com suporte de um caminhão, que estava com a massa; de uma vibroacabadora, que acolhia o material e distribuía pela rua; e de um rolo compactador, para o assentamento da capa asfáltica.

De acordo com Oliveira, para chegar neste ponto, a via já havia recebido as obras de drenagem subterrânea e a construção de guias, sarjetas e sarjetões. “Na última quinta-feira (04/04), tivemos o nivelamento e aplicação do binder. Hoje chegamos nesta etapa final, com a aplicação do novo asfalto. A partir de agora seguiremos com a adequação de calçadas e os trabalhos de zeladoria e de revisão da iluminação pública. Logo após, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana entra com a sinalização de trânsito. Teremos uma nova rua Turquesa para os moradores do (Jardim) Monte Cristo”, disse.

Com investimento de R$ 3.095.165,96, entre repasse do governo federal e contrapartida da prefeitura, a obra está sendo executada pela empresa Renov Pavimentação e Construção.

Além da rua Turquesa, nos próximos dias, a avenida Paulista também ganhará novo asfalto. Desta vez, com investimento de R$ 1.971.511,18, sob repasse do governo federal (R$ 450 mil) e contrapartida da prefeitura (R$ 1.521.511,18), a obra terá à frente a mesma empresa, com um prazo de entrega de dois meses.

Ao lado do prefeito, o vereador anunciou a conquista da melhoria para a avenida Paulista. “Nos próximos dias iremos iniciar a pavimentação dessa importante via do Jardim Monte Cristo. Serão três etapas, vindo do Suzanápolis em sentido à avenida Brasil. Mais uma conquista da mobilidade urbana para os motoristas e pedestres que passam por essas ruas todos os dias”, afirmou Denis Claudio.

Por fim, o chefe do Poder Executivo municipal agradeceu o empenho de todos em mais uma obra realizada na cidade. “Agradeço todo o trabalho da equipe da Manutenção em nome do secretário Samuel Oliveira, e de toda a população, em nome do vereador Denis Cláudio. É mais um avanço para o Jardim Monte Cristo, que leva mais qualidade de vida e mais dignidade a todos os moradores”, finalizou.