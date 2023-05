Ruas de Palmeiras recebem obras de pavimentação asfáltica

O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve no local para vistoriar os trabalhos feitos na região na última quinta-feira (27/04), acompanhando também o resultado dos serviços feitos nas vias do bairro Jardim Santa Rita de Cássia.

Ao lado do secretário municipal de Governo, Alex Santos; do diretor de Governo, Adilson de Lima Franco, o Horse; e dos vereadores Rogério Castilho e Antônio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado, o chefe do Executivo suzanense acompanhou parte dos trabalhos finais feitos na via. A ação teve início na segunda-feira da semana passada (17/04), com a aplicação de uma nova massa asfáltica em toda a extensão da via, sendo esta etapa precedida pela substituição de guias, sarjetas e sarjetões.

Agora, menos de duas semanas depois do começo da revitalização, o processo se encontra em sua fase final, com os últimos trabalhos de zeladoria sendo feitos, assim como a pintura da sinalização e a correção na iluminação pública, visando a entrega da obra ainda nos primeiros 15 dias do próximo mês. O valor total da intervenção é de R$ 698.430,84 e a empresa que executou o serviço foi a Casamax Comercial e Serviços Ltda.

O local é tradicional no distrito de Palmeiras, sendo conhecido pelos populares como “Rua da Feira”. “Este é um ponto muito importante para a região e, agora, temos a possibilidade de entregar um asfalto de qualidade aos moradores que, após décadas, finalmente poderão ir à feira e transitar sem desníveis oriundos dos desníveis e paralelepípedos antes presentes. Agradeço a parceria da população e dos vereadores, em especial dos vereadores Rogério Castilho, Tonhinho Morgado e Gerice Lione, que são representantes da região”, constatou Ashiuchi.

Na mesma tarde, o prefeito também vistoriou o bairro Jardim Santa Rita de Cássia, ainda na região sul. No local, as ruas José Fernando dos Santos, Messias Mendes Camargo, Expedicionário Fernando Antônio do Nascimento e José Alves de Oliveira passaram por um processo de revitalização asfáltica completa ao longo dos últimos meses, substituindo o solo de terra antes presente. O serviço garantiu um novo sistema de drenagem e renovação de guias, sendo estes concluídos com o investimento de R$ 2,037 milhões e os trabalhos sendo executados pela empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda.

O vereador Rogério Castilho constatou que estas são promessas cumpridas em prol da municipalidade. “Agradeço a todos pelo apoio por esta importante ação que favorece os moradores da região. Estamos entregando asfalto, dignidade e respeito, por isso parabenizo o trabalho do prefeito Rodrigo Ashiuchi”, disse.

Já o vereador Toninho Morgado destacou que a conclusão deste e outros serviços na região sul é motivo de alegria. “Foram muitos bairros atendidos pelo prefeito aqui na região, nós só temos a agradecer pela sensibilidade em trazer melhorias como essa ao distrito de Palmeiras”, disse. Segundo o chefe do Executivo suzanense, estes trabalhos conferem dignidade aos moradores destas áreas.

“Tirar o pé da lama e ter uma via plana, asfaltada e devidamente sinalizada significa ter uma melhoria palpável na qualidade de vida, seja na segurança ou na saúde. Nosso trabalho por Suzano não para. Seguimos nos empenhando para melhorar a qualidade de vida do nosso povo”, pontuou.

