Ruas do Jardim Natal recebem manutenção asfáltica

A Prefeitura de Suzano está realizando serviços de manutenção asfáltica em três ruas e uma avenida no bairro Jardim Natal. Ao todo, 5,5 mil metros quadrados de um trecho de mais de um quilômetro estão recebendo as melhorias, que devem chegar ao fim até o próximo sábado (3).

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 1°, caminhões e maquinários a serviço da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana já estavam atuando na avenida Maria Helena e na rua Manoel de Nóbrega. Ao concluir as vias, as equipes passarão pelas ruas Murilo Moura da Silva e Cláudio José de Souza, todas na mesma região.

O trabalho é realizado em duas etapas: na primeira, é feita a fresagem do asfalto, onde todas as irregularidades são removidas com uma máquina abrasiva. Já na segunda etapa, são aplicadas no trecho uma substância adesiva e a camada de asfalto quente, para que, logo em seguida, um rolo compressor ajude a compactar o material para evitar saliências e irregularidades na nova camada.

“O tempo necessário para secagem do asfalto após aplicado é de aproximadamente duas horas. Desta forma, a via é liberada para todos os tipos de veículos transitarem. É mais qualidade de vida para a comunidade, para os pedestres e aos motoristas”, afirmou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo.

Galo informou ainda que as intervenções, que somam um quilômetro de extensão, chegarão ao fim até o próximo sábado e, a partir de segunda-feira (5), será realizada a instalação de placas e a pintura de faixas e guias nas vias.

“São 5,5 mil metros quadrados que estão sendo revitalizados. Daqui, vamos passar por outras localidades que estão precisando das intervenções. Vale destacar que, em paralelo, nossos serviços de tapa-buraco e de sinalização continuam. Inclusive, hoje estivemos na estrada de Santa Mônica e no bairro Tabamarajoara”, concluiu o secretário.