'Samba no Parque' ocorre neste domingo no Parque Max Feffer

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) sediará mais um evento do projeto “Samba no Parque” neste domingo (07/04), uma iniciativa promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano por meio do programa “Agita Palmares”. O evento terá início às 13 horas e se estenderá até as 17h30, no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. Além da atividade musical, no dia também haverá a “Feira Afro de Artesanato” disponível a partir do meio-dia. O acesso para ambas as programações é gratuito e livre para todos os públicos.

Em relação ao evento musical, o domingo será marcado pela apresentação do grupo suzanense Jogando Juntos, que promete um repertório diversificado de covers de artistas consagrados no gênero de samba para encantar públicos de todas as idades.

Já os que visitarão a “Feira Afro de Artesanato” poderão apreciar uma grande quantidade de produções dos artistas ligados à cultura afro-brasileira que vão expor seus produtos com uma variedade de acessórios e artigos que representam a importância desse segmento. Vale lembrar que os produtos estarão disponíveis para serem comprados pelos frequentadores do parque.

De acordo com a secretária municipal de Cultura, Márcia Belarmino, ambas as atividades reúnem um grande público, tornando o domingo um dia ainda mais proveitoso. “Os eventos assumem um papel de destaque, pois não apenas oferecem entretenimento de qualidade, mas também proporcionam à população acesso a manifestações culturais significativas. Além disso, promove a valorização das expressões artísticas locais para toda a família. Convido a todos para irem ao parque para desfrutar de boa música e da feira”, ressaltou.