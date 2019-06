Samu de Suzano recebe duas novas ambulâncias do governo federal

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu oficialmente na manhã desta quarta-feira (5) duas novas viaturas. A entrega ocorreu em frente ao Paço Municipal e foi acompanhada pelo prefeito em exercício de Suzano, Walmir Pinto, e pelo prefeito de Poá, Gian Lopes. Dois veículos mais antigos serão substituídos e ficarão na reserva técnica para uso em caso de necessidade.

Estiveram presentes os secretários municipais de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon, de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, e de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, e os vereadores suzanenses Antônio Rafael Morgado, Leandro Alves de Faria, Neusa dos Santos Oliveira e Rogério Gomes do Nascimento. Também compareceram o vice-prefeito e secretário de Saúde de Poá, Marcos Ribeiro da Costa, e o secretário de Governo poaense, Fernando Miranda.

As ambulâncias serão destinadas para atendimento dos dois municípios. O pedido de renovação das viaturas foi realizado junto ao Ministério da Saúde em junho de 2018. Após o ato, os veículos seguiram para o processo de emplacamento e demais trâmites burocráticos. A expectativa do Samu é de que as unidades estejam autorizadas a operar plenamente a partir da próxima semana.

O prefeito em exercício agradeceu o trabalho conjunto de parlamentares e autoridades municipais pela viabilização da transferência de veículos para o Samu. “Nossas cidades ficam melhor assistidas, com maior agilidade para atender demandas de urgência e emergência. Com o esforço conjunto, nossa população ganha com mais saúde e tem a certeza de um serviço eficiente”, afirmou Walmir Pinto.

Atualmente, Suzano conta com três viaturas de atendimento básico e Poá com uma. Também há uma unidade de suporte avançado, que abrange as duas cidades, e outras três mantidas em reserva técnica (além das duas que chegam agora substituídas), que são utilizadas quando algum dos veículos está em manutenção ou higienização.