Santa Casa de Suzano fica alagada depois de chuvas fortes 

A Santa Casa de Suzano ficou alagada na noite desta segunda-feira (30) depois das chuvas fortes na cidade. O setor de ortopedia da unidade de saúde foi o mais impactado.

O DS recebeu três vídeos denunciando a situação do local, disponíveis no Instagram e no Facebook. Nas imagens é possível observar pacientes dentro da Santa Casa no momento da ocorrência.

A Secretaria de Saúde informou que o caso foi atípico mesmo diante das fortes chuvas registradas ao longo do mês.

A ocorrência foi depois do acúmulo de 56 milímetros de chuva em duas horas, o que ocasionou o problema no trecho que interliga a estrutura provisória do Pronto-Socorro Infantil (PS) e o setor de ortopedia da Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com a Prefeitura, a cobertura no local não foi suficiente para suportar o grande volume de água, somado ao fato de o hospital estar a um nível superior em relação à estrutura provisória.

A Saúde ainda ressaltou que apesar dos transtornos causados pelo temporal, os atendimentos não foram interrompidos.

OBRAS

A área de conexão de prédios atingida, que conta com o toldo, está no escopo das obras que estão acontecendo atualmente na Santa Casa. De acordo com a Prefeitura de Suzano, estão investindo R$ 2,6 milhões na reforma dos telhados, da cobertura, do centro cirúrgico e da ala de internação, assim como em manutenções gerais e zeladoria pelo prédio.

A Santa Casa já havia solicitado a reforma do trecho atingido.

Já o Pronto-Socorro Infantil, atualmente em um prédio provisório, há expectativa de que a unidade oficial seja entregue no final de fevereiro. Até lá, as equipes de manutenção organizam uma estrutura com capacidade maior de captação de água.