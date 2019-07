Saspe abre 50 vagas para curso básico de Libras; inscrições vão até próxima segunda-feira

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai abrir uma nova turma do curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a população. As inscrições devem ser feitas a partir de 29 de julho (segunda-feira) na sede do órgão municipal, onde ocorrerá a capacitação. Ao todo, foram colocadas 50 vagas à disposição.

Para participar, é necessário ser morador de Suzano e ter pelo menos 16 anos de idade. No ato da inscrição, devem ser apresentados comprovante de endereço e documento pessoal. O curso básico de Libras é voltado para pessoas com deficiência auditiva ou não. As aulas dessa nova turma serão realizadas sempre às segundas e quartas-feiras, das 18 às 21 horas, começando em 5 de agosto (segunda-feira). A previsão é de que se estendam até novembro.

A capacitação com a professora voluntária Simone Nakamura envolve os temas: “Os surdos e sua história, da antiguidade aos dias atuais”; “Conhecendo Libras como uma língua”; “Libras, segunda língua oficial do Brasil”; “Compreendendo a Libras”; “Libras, uma língua visual motora”; “A expressividade na Libras”; “Meios e formas de comunicar-se utilizando Libras”; e “Variação e composição de sinais na Libras”.

Atualmente, duas turmas já estão com aulas em andamento. Mais informações a respeito do curso básico de Libras podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600. O endereço do Saspe é rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano.