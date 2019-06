Saspe abre inscrições para cem vagas em Curso Pré-Vestibular nesta segunda-feira

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre nesta segunda-feira (3) as inscrições para o Curso Pré-Vestibular da Prefeitura de Suzano. Desta vez, são cem vagas disponíveis, divididas em duas turmas de 50. As aulas do segundo semestre começarão em 1º de julho (segunda-feira) e serão realizadas na sede do órgão municipal, no período noturno.

As oportunidades são voltadas a quem já concluiu ou está terminando o ensino médio. As inscrições devem ser feitas na sede do Saspe, das 8 às 17 horas. Não será cobrada qualquer taxa e o curso é gratuito. É necessário apresentar original e cópia de RG, CPF e comprovante de endereço de Suzano com CEP atualizado.

As aulas têm início no dia 1º de julho e seguirão até 26 de outubro. Serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 22h30, para ambas as turmas. A equipe de professores do Curso Pré-Vestibular é formada por estudantes de graduação, pós-graduação e egressos de universidades que atuam na região do Alto Tietê, todos com experiência em pré-vestibular. O material didático utilizado é exclusivo, sendo elaborado e atualizado pelos próprios docentes.

“O Curso Pré-Vestibular foi uma inovação aqui na nossa cidade, nunca oferecido antes, pois nós vemos a necessidade das pessoas de melhorarem a sua preparação. Por vezes, a maioria já está fora da sala de aula há um tempo, e desde que implantamos o curso, ele tem dado ótimos resultados e feito muita diferença na vida das pessoas que querem cursar uma faculdade”, ressalta a primeira-dama e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi.

O endereço do Saspe é rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.