Saspe abre inscrições para curso rápido de artesanato

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), abriu nesta terça-feira (07/03) inscrições para o curso Faça e Venda “Reciclando, Pintando e Decorando Garrafas de Vidro”.

Ao todo, foram colocadas à disposição 20 vagas e os interessados podem confirmar a participação na sede do órgão (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, mediante a apresentação de um documento de identidade e um comprovante de residência no ato da inscrição.

A formação rápida ocorrerá no dia 14 de março (terça-feira), das 13 às 16 horas. A atividade será ministrada por Olga Ashiuchi, uma das principais artesãs do município, que ensinará os alunos como decorar e pintar garrafas de vidro. A proposta garante orientações para quem deseja uma nova fonte de renda com um trabalho simples e prático.

“O artesanato é um importante exercício para manter uma boa saúde mental, já que reduz os níveis de estresse e aumenta a concentração. Além disso, o desenvolvimento deste tipo de habilidade tem como principal objetivo ajudar aqueles que querem encontrar novas formas de gerar renda. Nossos cursos sempre são conduzidos por profissionais excelentes e dessa vez não poderia ser diferente. A professora Olga é uma artesã muito experiente e voluntariosa que sempre ajuda os participantes”, disse a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

O órgão municipal oferece regularmente outras capacitações visando o desenvolvimento da população suzanense.

“A qualificação profissional é extremamente importante para conseguir se destacar no mercado de trabalho. Por isso, visamos preparar nossa população oferecendo cursos nas mais diversas áreas para contribuir na preparação de cidadãos para uma oportunidade de emprego ou para o início do próprio negócio”, finalizou Larissa.