Saspe abre inscrições para curso ‘Mulheres com Propósito’

Mulheres de Suzano e região que buscam mais conhecimento quanto à empregabilidade e empreendedorismo, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) está com inscrições abertas para o curso “Mulheres com Propósito”. Ao todo, estão sendo oferecidas cem vagas para duas turmas de 50 pessoas cada. O cadastro deve ser feito por meio do link http://bit.ly/MulheresComPropositoSuzano.

Oferecida pela PepsiCo, em parceria com a FUNDES América Latina, Tenda Atacado e Prefeitura de Suzano, a primeira turma do curso terá aulas entre os dias 26 e 29 de agosto (de segunda a quinta-feira), das 14 às 18 horas. Já a segunda turma será realizada à noite, das 18 às 21 horas, entre os dias 2 e 5 de setembro. No momento da inscrição online é possível escolher o horário desejável da formação.

O programa visa apoiar todas as mulheres (cisgênero e transgênero) maiores de 16 anos na criação de uma comunidade de fortalecimento às oportunidades de trabalho e negócios, de crescimento pessoal e desenvolvimento profissional. Além disso, ajuda na construção de planos e de aprimoramento de habilidades, assim abrindo portas para novos grupos de mulheres líderes que possam gerar mais oportunidades.

Toda capacitação acontece por meio de orientação sobre o desenvolvimento social e econômico, passando pela abordagem comportamental, dividida em encontros temáticos, como networking, plano de vida, habilidades e economia pessoal. As aulas serão de forma presencial, com uma exigência de aula online. Os encontros serão ministrados no próprio Saspe, localizado na rua General Francisco Glicério, 1334, Centro.

Para dirigente da unidade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a proposta vem de encontro aos demais projetos voltados ao empoderamento feminino, já desempenhados pelo órgão municipal. “Durante todo o ano oferecemos capacitações que estimulem o exercício da cidadania, por meio da inclusão social e profissional, com cursos presenciais e à distância. O ‘Mulheres com Propósito’ dialoga com nosso objetivo de desenvolver as habilidades, competência e autonomia das suzanenses, sendo que o compromisso com nossas mulheres é fundamental para que alcancemos uma sociedade mais justa e igualitária”, concluiu.