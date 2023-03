Saspe abre vagas para curso de Jardinagem nesta segunda-feira

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre na próxima segunda-feira (27) inscrições para o curso de Jardinagem. Ao todo, foram colocadas à disposição oito vagas e os interessados podem confirmar a participação na sede do órgão (rua General Francisco Glicério, 1.334 – centro), durante a semana, entre 8 e 17 horas, mediante a apresentação de um documento de identidade e um comprovante de residência.

A atividade ocorrerá em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Vale destacar que a capacitação será ministrada no Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 - Jardim Imperador). As aulas serão entre os dias 10 e 27 de abril, das 8 horas ao meio-dia.

“Visamos oferecer cursos gratuitos nas mais diversas áreas, com o objetivo de alcançar cada vez mais munícipes. Sem dúvidas este é um curso que proporciona ótimas experiências aos participantes e, ao mesmo tempo, tem uma grande utilidade no dia a dia. Tenho certeza que nestes encontros muito conhecimento será transmitido”, afirmou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Larissa ainda reforçou que o oferecimento do treinamento é importante para contribuir e oferecer à população o conhecimento para construir e preservar espaços verdes. “Por meio dessa qualificação, os participantes irão aprender técnicas para realizar a manutenção de jardins, bem como escolher as espécies de plantas mais adequadas para cada ambiente. Os alunos ainda podem replicar o conteúdo aprendido onde bem desejarem”, finalizou.