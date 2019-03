Saspe abrirá 15 vagas para o curso de Padaria Artesanal

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abrirá novas vagas para o curso de Padaria Artesanal com workshop. As inscrições serão realizadas nesta segunda-feira (11), na sede do órgão municipal, a partir das 8 horas. Para se inscrever é necessário ter 16 anos e apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço de Suzano.

Serão colocadas 15 vagas à disposição. A duração do curso será de cinco aulas, entre os dias 18 e 22 de março (de segunda a sexta-feira), no período da manhã, às 8h30.

As atividades serão ministradas pelos professores Jhonatan Lira e Ana Carolina Maranho numa cozinha totalmente equipada e preparada para receber os alunos no próprio Saspe. Na ocasião, os participantes aprenderão sobre a produção de rosca estrela, pretzel, pão de maçã, pão de cenoura com recheio de goiabada, pão de mandioca com azeitonas, pão de batata com recheio de catupiry, pão de ervas, pão caseiro com frios, pão de forma tradicional e pão de forma integral.

Também receberão instruções a respeito de como preparar maionese. Paralelamente às aulas, será realizado ainda workshop voltado a como fazer cookies, pão de mel e panetone.

A Padaria Artesanal é um projeto criado pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado e promovido em parceria com as prefeituras. Em Suzano, a administração municipal dá continuidade com mais uma turma. Outras informações a respeito podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600. A sede do Saspe fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano.