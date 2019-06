Saspe cria curso inédito de idioma e oferece 30 vagas em aulas de inglês

Depois de promover várias atividades de capacitação e educação de forma inédita por parte do Poder Público em Suzano, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) inova mais uma vez nesta gestão. A partir de julho, o órgão municipal passará a oferecer gratuitamente curso de idioma para a população. É o Saspe Línguas, que terá início com aulas do módulo básico de inglês no segundo semestre. As inscrições podem ser feitas na próxima terça-feira (25). Ao todo, 30 vagas foram colocadas à disposição.

A primeira-dama de Suzano e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi, explicou que o diferencial desta oportunidade é que não há limite de idade para se inscrever, a partir de 14 anos. “Mais uma vez, estamos dando ênfase ao papel educacional que o Saspe vem desempenhando desde o início do atual governo. Saber outros idiomas pode ser essencial na hora de buscar uma colocação no mercado de trabalho. E nós queremos auxiliar a população nesse sentido, além de continuar oferecendo várias capacitações, principalmente para geração de renda”, destacou.

As aulas ocorrerão sempre às terças-feiras, a partir de 2 de julho, das 19 às 22 horas, nas dependências do Saspe, com a professora voluntária Cecília Serafim, que também é responsável pela disciplina Inglês no Curso Pré-Vestibular. A expectativa é de que se estendam até o dia 26 de novembro deste ano.

Para se inscrever, basta comparecer à sede do órgão municipal com documento pessoal e comprovante de endereço atualizado de Suzano, na próxima terça-feira, a partir das 8 horas. “A nossa expectativa é muito grande, pois este curso tem tudo para dar certo. A intenção é oferecer aulas de outros idiomas futuramente”, adiantou Larissa.

O Saspe está localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.