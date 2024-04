Saspe e associação 'Cuido de Ti' promovem curso de confecção pães e bolos

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), em parceria com a associação “Cuido de Ti”, está realizando capacitação gratuita para confecção de pães doces e salgados, bem como de bolos secos. Ao todo, serão cinco encontros, a serem finalizados em 30 de abril (terça-feira), contando com a participação de 19 alunos.

Realizada na Assembléia de Deus da Missão - Ministério de Suzano, no Parque Buenos Aires, no distrito de Palmeiras, a iniciativa foi dividida em cinco encontros, que acontecerão às terças e às quintas-feiras, das 8h30 às 12 horas, até o dia 30 de abril, tendo à frente a professora Ana Carolina Maranho, com o seu auxiliar Mispli Filadelfo.

Durante a formação, os alunos terão a oportunidade de aprender na prática a confecção de mais de dez tipos de pães salgados e doces, além de desenvolverem diversas habilidades culinárias. O objetivo principal é instruir a população na fabricação dos itens para geração de renda, oferecendo-lhes ensinamentos práticos que possam ser transformados em uma fonte de renda.

“Ao ensinar técnicas de panificação, fornecer conhecimento sobre ingredientes, processos de produção e gestão de negócios, o curso busca permitir que os participantes iniciem seus próprios empreendimentos ou contribuam para suas famílias de forma significativa. Além disso, ao incentivar a produção local de alimentos, promove-se a autonomia econômica das comunidades e a diversificação das fontes de renda”, ressaltou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.