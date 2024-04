Saspe e Centro de Convivência da Melhor Idade oferecem vagas para curso de artesanato

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti estão com vagas abertas para duas turmas do curso de artesanato. Ao todo, há 60 oportunidades para munícipes de Suzano.

No Saspe há 30 vagas para quem tem mais de 16 anos. As aulas serão ministradas às segundas-feiras, no período da tarde, das 13 às 16 horas, na sede do órgão (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro).

Já para o CCMI, as 30 vagas disponíveis são para pessoas com mais de 55 anos residentes da cidade. As atividades ocorrerão às segundas-feiras, no período matutino, das 9 às 12 horas, na própria unidade (rua Benjamin Constant, 1.375 – Centro).

Para efetuar a inscrição, é necessário comparecer ao respectivo local, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas, e apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência de Suzano. Para quem for se cadastrar no CCMI, também é necessário a apresentação da carteirinha do Sistema Único de Saúde (SUS).

O curso teve início nesta segunda-feira (22/04), sem previsão de encerramento, e é ministrado pela instrutora Olga Ashiuchi. O objetivo é que os alunos tenham a oportunidade de realizar as atividades de acordo com o seu tempo e ritmo de aprendizado.

“O curso de artesanato é uma excelente oportunidade de aprender algo novo, para todas as idades, devido à sua capacidade de adaptar-se às diferentes necessidades e ritmos de aprendizado, proporcionando uma base sólida para o desenvolvimento pessoal e profissional em qualquer fase da vida”, disse a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.