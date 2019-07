Saspe inscreve para curso de Informática e palestra sobre organização de ambientes

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre inscrições para novas turmas no curso de Informática Básica e também para uma palestra sobre organização de ambientes. Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do órgão municipal a partir desta segunda-feira (15), das 8 às 17 horas, com documento pessoal e comprovante de endereço de Suzano.

O curso de Informática Básica é destinado a pessoas com mais de 16 anos. Ao todo, foram colocadas à disposição 30 vagas, divididas em duas turmas de 15 cada, uma com aulas às terças-feiras e outra às quartas-feiras, ambas das 8h30 às 11h30. A capacitação, que terá à frente o professor voluntário Vander Roberto, começará em 6 de agosto e se estenderá até novembro.

Já a palestra tem 40 vagas disponíveis e ocorrerá no próximo dia 24 (quarta-feira), das 14 às 16 horas, no Anfiteatro do Saspe. A apresentação ficará por conta da personal organizer Marillac David, cuja proposta é passar conceitos de como organizar ambientes. Após o término serão abertas inscrições para um curso sobre o tema. Durante a palestra, os participantes irão aprender técnicas de organização, descarte, limpeza interna de armários e manutenção da arrumação por meio de diferentes exemplos para cada necessidade, tornando os espaços mais funcionais.

“Esta é mais uma oportunidade que o Saspe abre para quem deseja se capacitar em algo tão fundamental para os afazeres que é a informática. Da mesma maneira, estamos colocando à disposição uma palestra bastante interessante sobre organização de ambientes que pode melhorar muito o nosso dia a dia, seja em casa ou mesmo no trabalho”, destacou a dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashicuhi.

Centro de Convivência

Além disso, o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti tem vagas remanescentes para cursos e oficinas que tiveram inscrições abertas neste mês: Dança de Salão (30), Música Japonesa (20), Stencil (16), Pintura em Tecido (5) e Artesanato (3). É necessário ter mais de 55 anos e no ato do cadastro deve-se apresentar documento de identidade, comprovante de endereço de Suzano e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4743-1600. O Saspe fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, e o CCMI na rua Benjamin Constant, 1.375, no centro de Suzano.