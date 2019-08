Saspe promove curso de Informática Básica no Boa Vista

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano e o Clube Agrícola Boa Vista, em parceria com a empresa produquímica Compass Minerals, estão oferecendo 20 vagas para uma nova edição do curso gratuito de Informática Básica.

As inscrições já podem ser realizadas na sede do clube, localizada no número 355 da rua Murilo de Matos Farias, no distrito de Boa Vista, mediante a apresentação de uma cópia do documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado.

As aulas começam na próxima segunda-feira (5). Mais informações podem ser encontradas no telefone (11) 4743-1600.