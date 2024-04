Saúde amplia atendimentos ambulatoriais para consultas e pequenas cirurgias

A Prefeitura de Suzano ampliou a oferta de exames e pequenas cirurgias para os pacientes atendidos pelos 24 postos de saúde da cidade no Ambulatório de Especialidades Doutor Joracy Cruz, no Parque Santa Rosa. A iniciativa tem como objetivo identificar as necessidades da população, suprir a demanda das unidades da Atenção Básica e reduzir as filas de consultas e procedimentos de maneira que isso permita o cadastro de mais pacientes nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) para a realização de exames e procedimentos cirúrgicos pouco complexos.

Dentre os procedimentos a serem realizados estão as retiradas de lipomas, cistos sebáceos, manchas de pele para biópsia, cistos articulares, e lesões de pele benignas como verrugas e pintas. Com a ação, a Secretaria Municipal de Saúde espera oferecer mais 300 consultas mensais com um médico cirurgião aos moradores por meio da Atenção Básica, possibilitando a realização de até 15 procedimentos diários, três vezes por semana.

Os encaminhamentos dos pacientes serão efetuados pelas UBSs e USFs, que passarão pelo setor de regulação de ofertas de exames e consultas médicas e, ao passo que as equipes forem disponibilizando espaços na agenda para avaliação cirúrgica, a secretaria realizará os agendamentos conforme a demanda.

O morador fará todo o procedimento na unidade de saúde do bairro em que ele mora, como já ocorre normalmente. Havendo a necessidade, a UBS ou USF encaminha a pessoa para o médico cirurgião, que será atendida no Ambulatório de Especialidades Médicas. Durante a consulta, o profissional pode julgar necessária a realização de exames pré-operatórios que serão feitos pela própria rede municipal de saúde.

O secretário Diego Ferreira enalteceu o trabalho da pasta para promover esses atendimentos e afirmou que a iniciativa vai agilizar muitos procedimentos aguardados pelos pacientes. “São cirurgias rápidas, mas muitas vezes aguardadas por meses pelos moradores. Queremos terminar com a espera e, por isso, estamos trabalhando para que as consultas, exames e procedimentos pouco complexos sejam realizados o mais breve possível”, salientou.