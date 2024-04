Saúde aplica 2,3 mil doses no 'Dia D' da vacinação contra a Influenza

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde aplicou 2.382 doses no “Dia D” da vacinação contra a Influenza, vírus causador da gripe, aos grupos prioritários no último sábado (13/04) nos 24 postos de saúde da cidade e em dois polos volantes na região central. A imunização segue ocorrendo durante a semana.

No total, 298 pessoas foram vacinadas no estacionamento do D’Avó Hiper e 275 no Largo da Feira. A ideia de escolher estes locais foi tornar a imunização mais acessível ao público que circulou no sábado pela região central.

Idosos de 60 anos ou mais foram os mais beneficiados, uma vez que a cidade conseguiu imunizar 952 munícipes deste grupo contra Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. Pessoas com comorbidades aparecem logo em seguida, com 504 doses aplicadas. Também houve a vacinação em 404 crianças de seis meses a 5 anos, 238 professores, 199 trabalhadores da Saúde, 35 da Segurança, 18 gestantes, 15 trabalhadores do Transporte, 14 caminhoneiros e três puérperas (pós-parto).

O “Dia D” também promoveu diversas consultas, procedimentos e outras ações realizadas nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs). Das 2.382 vacinas aplicadas contra o vírus Influenza, 839 foram nas USFs. Houve ainda a disponibilização de 376 doses de rotina para outras doenças.

Com relação às consultas nas USFs, foram realizadas 436 avaliações odontológicas para a verificação de câncer bucal, que somadas às 430 realizadas nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) resultaram em 866 atendimentos concluídos nesta especialidade. Além disso, foram computadas 415 consultas médicas e 333 de enfermagem. As equipes também promoveram 338 aferições de pressão arterial, 202 de glicemia, 188 testes rápidos e 187 coletas de papanicolau. Houve ainda 383 solicitações de exames diversos e 74 de mamografia nas USFs, que também realizaram 56 atendimentos para munícipes que solicitavam inclusão no programa Bolsa Família, do governo federal.

O secretário Diego Ferreira comemorou os resultados e afirmou que a população pode seguir procurando a vacina contra a gripe. “Tivemos muita aderência da população e os polos volantes registraram bons números de vacinação. Porém, a gente segue pedindo para que pessoas que integram os grupos prioritários procurem um posto da cidade para se vacinar. Nossa ideia é evitar a sobrecarga do sistema de saúde quando tivermos um aumento na quantidade de vírus circulatórios no ar”, afirmou o chefe da pasta.

Imunização

O setor Vigilância Epidemiológica de Suzano disponibilizou cerca de 23 mil doses contra o vírus Influenza para o “Dia D” e para os dias de vacinação subsequentes. Para se imunizar, basta ir a uma unidade de saúde, das 8 às 16 horas, e apresentar documento oficial com foto, CPF, Cartão SUS e caderneta de vacinação. As unidades de saúde podem ser consultadas por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

São considerados o público-alvo as crianças de seis meses a 5 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, indígenas, quilombolas, trabalhadores da Saúde, pessoas com deficiência permanente, adolescentes em medidas socioeducativas, população abaixo de 18 anos privada de liberdade, funcionário do Sistema de Privação de Liberdade, pessoas com comorbidades, professores, integrantes das Forças Armadas, pessoas em situação de rua, integrantes de Forças de Segurança e Salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros, urbanos e de longo curso e pessoas que atuam na área portuária.