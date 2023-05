Saúde começa a vacinar adultos com imunizante bivalente da Pfizer

A Secretaria de Saúde de Suzano, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica, iniciou nesta quarta-feira (03/05) a aplicação da vacina bivalente da Pfizer para moradores com 40 anos ou mais, sem comorbidades, com o objetivo de proteger esse público contra as cepas atualizadas do novo coronavírus (Covid-19), como é o caso do ômicron. A imunização será realizada nos 24 postos de saúde do município, de segunda a sexta-feira, entre as 8 e 16 horas.

Para receber a dose é preciso estar com o esquema vacinal completo, sendo que a última aplicação da monovalente contra a Covid-19 precisa ter sido ministrada há, no mínimo, quatro meses. Ainda será necessário apresentar documento original com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço. Os locais de vacinação e os telefones das unidades de saúde podem ser encontrados por meio do link suzano.sp.gov.br/web/saude/unidades-basicas-de-saude/lista-de-enderecos/. Não há necessidade de agendamento prévio.

A aplicação da vacina bivalente começou no final de fevereiro, atendendo moradores acima dos 70 anos; pessoas que vivem e trabalham em instituições de longa permanência com 12 anos ou mais; imunocomprometidos com 12 anos ou mais; e integrantes de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, também acima dos 12 anos. No início do mês de março, os residentes de 60 anos ou mais também começaram a receber a bivalente e, a partir do dia 20 do mesmo mês, o imunizante passou a ser disponibilizado para grávidas e puérperas. Vale ressaltar que a bivalente continua disponível para os moradores que se enquadram nas características já citadas. A vacinação dessas pessoas ocorrerá de forma concomitante com a imunização do público de 40 anos ou mais.

O coordenador de Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, lembrou que o esquema vacinal a que esse público foi submetido pode não ser suficiente para a proteção contra as cepas atualizadas do coronavírus, ressaltando a importância de receber a dose de reforço promovida pela bivalente. “As vacinas monovalentes, utilizadas até o momento, conferem proteção contra o vírus originário da Covid-19. Com o surgimento de outras variantes do vírus, foi implantada a estratégia da dose de reforço com a vacina bivalente, que é desenvolvida com cepas dos dois vírus, original e variantes da ômicron, aumentando a proteção da população”, explicou Landim.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, afirmou que o reforço da vacinação dos adultos com 40 anos ou mais é fundamental para a proteção de toda a população. “O número de pessoas que compõem essa faixa etária é enorme. Portanto, se tivermos uma grande adesão a essa nova etapa de imunização, daremos um passo muito importante para garantirmos uma proteção efetiva de nossos munícipes, evitando a disseminação do novo coronavírus”, destacou Ishi.