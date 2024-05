Saúde prepara atividades para o Mês da Luta Antimanicomial

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o cronograma previsto para o Mês da Luta Antimanicomial com uma programação que inclui sarau e diversas atividades esportivas que vão ocorrer nos dias 17 e 23 de maio (sexta e quinta-feira). As ações foram pensadas em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que acontece neste sábado (18/05)

A iniciativa busca garantir que pessoas com transtornos mentais tenham os mesmos direitos fundamentais à liberdade e participação na sociedade, além do direito ao cuidado e tratamento, sem precisar renunciar a sua cidadania. As atividades preparadas pela pasta celebram a reforma psiquiátrica e a igualdade.

No dia 17, a Praça dos Expedicionários, na região central, recebe as primeiras atividades. Às 8h30 está programada uma sessão de Lian Gong, que se trata de uma prática corporal oriental que integra a tradição milenar das artes corporais chinesas aos modernos conhecimentos da medicina ocidental, meia-hora depois será a vez do sarau com músicas, danças, declamações de poemas e exposição de cartazes e de trabalhos temáticos dos usuários das quatro unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e, finalizando o dia, às 11 horas, será realizada uma caminhada pelas ruas centrais do município.

Já no dia 23, as atividades esportivas ocorrerão no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). A partir das 8h30 será dada a largada da 2ª edição da caminhada “São SilCaps” e logo depois, às 9 horas, serão ofertados esportes e jogos como vôlei adaptado, dominó, damas, xadrez, badminton, arremesso de dardos e futebol, encerrando as atividades.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, o evento é uma oportunidade de celebrar os avanços conquistados na área da Saúde Mental e de conscientizar a população sobre a importância de respeitar a diversidade e promover a inclusão das pessoas com transtornos mentais. “A Luta Antimanicomial é contínua e o engajamento de toda a sociedade é fundamental para garantir os direitos e a dignidade das pessoas que enfrentam essas condições”, destacou o chefe da pasta.