Saúde promoverá vacinação e outros serviços durante a Festa das Águas

A Parque Municipal Max Feffer será palco da 14ª Festa das Águas no feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, em 9 de julho (terça-feira), a partir das 9 horas, e a Prefeitura de Suzano participará com tendas de educação de saúde bucal, testes rápidos de HIV e de Hepatite B e C e também vacinação contra sarampo e febre amarela.

Ao todo, a Secretaria de Saúde levará 500 doses de cada vacina para imunização dos participantes do evento. “Pretendemos ampliar ainda mais a vacinação contra as duas doenças. Somente neste ano, por exemplo, já foram aplicadas aproximadamente 5,5 mil doses contra febre amarela na cidade”, informou o chefe da pasta, Luis Claudio Rocha Guillaumon.

Além da vacinação e dos testes rápidos de HIV e hepatites, a Secretaria de Saúde também participará com atividades educacionais para as crianças, com foco na odontologia. A coordenadora de Saúde Bucal de Suzano, Marisa Sugaya, informa que quem participar receberá brindes. “De uma forma lúdica, ensinaremos as crianças a cuidarem da saúde bucal, e os brindes que elas ganharem também são relacionados ao assunto, como revistas e escovas de dente”, conta ela.

Ações solidárias

Com o objetivo de promover ações solidárias de prestação de serviços a toda população, a Festa das Águas é realizada anualmente pela Igreja Cristã Mundial e tem o apoio da Prefeitura de Suzano. Para esta edição, a expectativa dos organizadores é de receber um público estimado em cerca de 30 mil pessoas, que terão a oportunidade de receber atendimentos gratuitos nas áreas da saúde, estética, assistência jurídica, entre outras. Para as crianças haverá brincadeiras, parque infantil inflável, pintura facial e esculturas de balão.

Ao final do evento, nomes da música gospel se apresentarão no palco. Os artistas TonCarfi, Kemuel, Eliezer de Tarsis, DJ MP7, ICM Worship e Thiago Rosa marcarão presença na festa.