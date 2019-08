Seccional quer Delegacias da Mulher funcionando 24h na região

O deputado estadual Estevam Galvão (DEM) afirmou que há um trabalho para que a região norte de Suzano, Boa Vista, seja contemplada com uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). "Existe um trabalho com o governo estadual para trazer uma segunda Delegacia da Mulher em Suzano. Isso é importante para o combate da violência contra as mulheres", comentou o deputado durante o café da manhã realizado na sede da DDM de Suzano.

De acordo com Galvão, o trabalho e atuação da DDM é competente. "É gratificante quando podemos fazer algo por outra pessoa. Fico feliz por ver uma das obras que eu trouxe para Suzano funcionar com competência. Essa DDM foi inspirada na Lei Maria da Penha e hoje ela comemora quatro anos de atuação na cidade".

Sala Rosa

Uma nova sala rosa será inaugurada no município. De acordo com a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Maria Margarida Mesquita, a sala ficará disponibilizada na Associação de Assistência a Mulher ao Adolescente e a Criança Esperança (Aamae), no bairro Cidade Miguel Badra. “É de suma importância ações que favoreçam as mulheres”.