Secretaria da Saúde promove mutirão de vacinação neste sábado

A Secretaria de Saúde de Suzano promoverá neste sábado (04/03) um mutirão para imunizar os moradores que precisam atualizar sua caderneta de vacinação. A força-tarefa ocorrerá nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Vila Amorim e Vila Fátima, e também na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dona Benta, entre 8 e 16 horas, com o objetivo de introduzir ou complementar as doses de imunizantes incluídos no Calendário Nacional de Vacinação.

O público-alvo são as pessoas que estão com atraso nas dosagens ou que não possuem registros de vacinação, ou seja, nunca receberam um imunizante. Os interessados em colocar em dia o esquema vacinal deverão apresentar, no momento da imunização, documento de identificação pessoal com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço.

A diretora de Vigilância em Saúde da pasta, Maria Cristina Perin, afirmou que o aumento da cobertura impede que doenças façam parte do cotidiano da população. “No momento, as baixas adesões no Brasil estão contribuindo para o ressurgimento de enfermidades que estavam erradicadas, como é o caso do sarampo, e elevam as chances de introdução de outras doenças, como a poliomielite”, destacou.

Maria Cristina Perin usa como exemplo a imunização em massa contra o novo coronavírus (Covid-19), que trouxe significativos resultados na proteção da população. “A vacinação se mostrou muito eficaz na diminuição da mortalidade e internação. Para mantermos esse cenário em 2023, precisamos que a população compareça e receba as vacinas que faltam em sua caderneta”, lembrou.

A expectativa da Prefeitura de Suzano é de que mais de 500 pessoas compareçam ao mutirão deste sábado, o que representaria mais do que o dobro de participações que foram registradas na ação de outubro, que imunizou 244 suzanenses, e aproximadamente o triplo do número de adesões verificadas em novembro, quando 181 moradores compareceram às unidades de saúde para se vacinar.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, convocou a população a abraçar essa iniciativa.

“Nós organizamos esse mutirão pensando sempre no cidadão de Suzano. Mobilizamos nossas equipes e estruturamos nossas unidades para receber cada um da melhor forma possível. Apenas pedimos a colaboração de todos. Ao atualizar a caderneta de vacinação, o morador está protegendo a sua saúde, preservando a sua família e cuidando da sua cidade”, sublinhou o chefe da pasta.

As USFs Vila Amorim e Vila Fátima ficam localizadas na rua Professor Jeremia, 456, no bairro Vila Urupês, e rua Nicácio da Silva Bastos, 75, Parque Buenos Aires, respectivamente, por sua vez a UBS Dona Benta fica na rua Presbítero de Oliveira, 35.