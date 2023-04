Secretaria de Assistência Social renova termos de parceria com oito entidades

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social promoveu um evento no Cineteatro Wilma Bentivegna para anunciar a extensão dos termos de parceria com oito entidades locais nesta sexta-feira (31/01). Os novos vínculos têm período de validade variado, mas garantem que setores diversos recebam serviços assistenciais até 2027.

Com a condução do chefe da pasta, Geraldo Garippo, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a reunião abordou temas diversos ao longo da manhã junto aos representantes das entidades envolvidas. Ao longo dos últimos meses, as partes estiveram em conversas para definir projetos, planejamento, investimento e público contemplado.

Até o término da validade dos termos, a prefeitura seguirá desenvolvendo ações para acolhimento e apoio a crianças e jovens de forma localizada junto aos grupos Instituto Thadeu José de Moraes, Instituto Amar Holiness, Associação Cultural Luz do Amanhã e Instituto Virtutis. Os convênios também atendem a jovens e adultos, que poderão contar com assistência por meio da Associação Umuarama.

Algumas das entidades contam ainda com mais de um projeto, atendendo a mais de um público. A Comunidade Kolping do Jardim São José e a Fundação MGI oferecem apoio a crianças e idosos, ao passo que a Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis) também incluirá adultos no serviço.

A renovação dos termos de parceria garante que o apoio necessário a pessoas em situação de vulnerabilidade social também chegue a novos públicos, como ressaltou Garippo. “Ter mecanismos que tornam essas parcerias benéficas para ambas as partes, com apoio financeiro e um diálogo direto, nos permite ter equipes em vários cantos da cidade em que, por vezes, não poderíamos oferecer uma cobertura imediata sem comprometer outro setor”, comentou.

Larissa, em sua fala, comentou que é um orgulho trabalhar diariamente com pessoas comprometidas com causas vitais. “Temos um trabalho intersetorial na administração municipal, e isso envolve o trato com as secretarias que integram a gestão e com parceiros importantes, como as associações que aqui estão. Em nome do meu marido, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que tanto valoriza essa ação, nós agradecemos e reforçamos nosso compromisso mútuo de ajudar nossa população sempre que possível”, disse.

Presenças

Os presidentes de cada uma das entidades em questão estiveram presentes, como o Padre Luis Hidalgo, do Instituto Virtutis; Augusta de Moraes, do Instituto Thadeu José de Moraes; Soloni Maria Slupko, do Instituto Amar Holiness; Adilson dos Santos, da Comunidade Kolping do Jardim São José; Valdemir Souza Ribeiro, do Instituto Cultural Luz do Amanhã; Thamires Cristine de Oliveira Silva, da Aadvis; Vânia Lucia de Oliveira Ihara, da Fundação MGI; e Ivanir Soares de Olanda, da Associação Umuarama.

Os diretores da pasta de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Araújo e Regiane Borges também integraram a reunião.