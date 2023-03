Secretaria de Cultura dá início às oficinas do Programa de Formação Artística

A Prefeitura de Suzano deu início nesta semana às oficinas culturais viabilizadas pelo Programa de Formação Artística (Profart), com a Secretaria Municipal de Cultura. A previsão é de que as aulas se estendam até novembro.

Ao todo, são 11 modalidades que englobam diversos segmentos artísticos: teatro, circo, desenho, violão, ballet, pintura em tela, artesanato, street dance, iniciação artística, fotografia e escrita criativa.

Além do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro) os polos onde as atividades tiveram início foram Centro Cultural Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 42 - Recanto Feliz); Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Victorino, 68 - Jardim Cacique); Centro Cultural Casa Branca, (rua Getúlio Moreira de Souza, 30); e Centro de Artes e Esportes Unificado Alberto de Souza Candido, (rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Gardênia Azul).

Por sua vez, no Centro Cultural Boa Vista (rua Artur Sabóia, 389) as ações serão iniciadas em 3 de abril (segunda-feira). Vale destacar que entre os dias 23 e de fevereiro e 1º de março houve uma reunião com pais, responsáveis, e alunos de maior idade, com o objetivo de apresentar o projeto das oficinas antes de os participantes ingressarem.

Segundo o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a iniciativa é importante para que os participantes desenvolvam não só suas habilidades artísticas, mas também as capacidades de observação, senso crítico e criatividade.

“Por meio da realização das oficinas, os integrantes são estimulados a praticar suas capacidades de imaginação, disciplina e autocontrole e relações interpessoais. Trabalhamos para oferecer cada vez mais esse tipo de oportunidade à população suzanense”, disse.