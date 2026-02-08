Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cultura

Secretaria de Cultura disponibiliza 2.095 vagas em oficinas do Profart a partir desta segunda

Iniciativa prevê aulas gratuitas de dança, teatro, música, artes visuais, circo e artesanato; inscrições seguem até sexta (13/02)

08 fevereiro 2026 - 20h00Por da Reportagem Local
A Prefeitura de Suzano abre nesta segunda-feira (09/02) as inscrições para as oficinas do Programa de Formação Artística (Profart) 2026. A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, disponibiliza 2.095 vagas distribuídas entre os centros culturais do município, com aulas de dança, teatro, música, artes visuais, circo e artesanato, ampliando o acesso da população à formação artística gratuita.

As matrículas podem ser feitas até sexta-feira da próxima semana (13/02), das 8h30 às 16h30, e devem ser realizadas presencialmente em todos os centros culturais. As atividades são destinadas ao público a partir de 6 anos de idade, respeitando a idade mínima exigida para cada oficina. Por esse motivo, é importante que os interessados se informem diretamente no centro cultural mais próximo de sua residência sobre a idade permitida para cada atividade antes de efetuar a matrícula.

As oficinas do Profart têm como proposta estimular a criatividade, o aprendizado e o contato com diferentes expressões culturais desde a infância, além de fortalecer o vínculo da população com os espaços culturais da cidade. Ao longo do ano, as atividades contribuem para o desenvolvimento artístico, social e pessoal dos participantes, criando oportunidades de formação continuada e descoberta de talentos.

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar cópia do documento de identidade do interessado e do comprovante de residência. No caso de menores de idade, a matrícula deve ser feita com a presença do responsável legal, portando documento com foto. Caso o responsável não possa comparecer, será exigida uma autorização de próprio punho, devidamente assinada, acompanhada da cópia do documento do responsável legal.

A programação está distribuída entre os equipamentos culturais do município, que oferecem uma variedade de linguagens artísticas e atendem diferentes perfis de público, garantindo que moradores de diversas regiões tenham acesso às oficinas perto de casa e em espaços preparados para receber atividades culturais.

No Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682), são oferecidas oficinas de balé clássico, street dance, ritmos, teatro infantojuvenil, teatro de bonecos, teatro adulto, desenho, pintura em tela, graffiti, fotografia, violão, canto e coral. Já no Centro Cultural Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique), estão disponíveis atividades de balé clássico, street dance, ritmos, circo, teatro infantojuvenil, desenho, pintura em tela, graffiti, artesanato e violão.

Por sua vez, o Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30) conta com oficinas de street dance, teatro infantojuvenil, desenho, artesanato, violão e circo. No Centro Cultural Nelson da Cruz (rua Dr. Artur Saboya, 389), os interessados podem se inscrever em balé clássico, street dance, ritmos, teatro infantojuvenil, desenho, pintura em tela, graffiti e violão.

Já o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 512–712) disponibiliza oficinas de balé clássico, street dance, teatro infantojuvenil, circo, desenho, artesanato e violão. Por fim, a Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva (rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras) oferece atividades de balé clássico, teatro, violão, desenho e artesanato.

Mais informações sobre as matrículas e as oficinas podem ser obtidas por meio do número de telefone (11) 4746-4414.

