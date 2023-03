Secretaria de Cultura instala esculturas no Max Feffer

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou na última quinta-feira (02/03) a instalação de duas esculturas no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). As obras foram confeccionadas pelo artista plástico Maurício Chaer e adquiridas pela pasta por meio do projeto “Arte Pública”, podendo ser visitadas diariamente durante o período de funcionamento do parque, que é das 6 às 18 horas.

A primeira obra foi batizada com o título “Flor” e produzida especialmente para o município, o nome faz referência ao título “Cidade das Flores”, que faz menção direta a Suzano. O monumento possui 3,50 metros de altura por 1,30 metro de diâmetro da base e foi construído com técnicas que envolveram a utilização de ferro, cimento e pastilhas de vidro. Por sua vez, a segunda escultura denominada como “Ponteiro” tem as medidas de 2,60 metros de altura por 1,70 metro de diâmetro da base, sendo produzida com as mesmas técnicas de construção.

De acordo com a coordenadora de Artes Plásticas da Secretaria de Cultura, Aline Baliberdin, as novas esculturas são uma ótima oportunidade para apreciação deste segmento artístico na cidade. “A intenção é tornar essas obras acessíveis à população e aos poucos formar um ‘museu a céu aberto’. O parque é um espaço ideal e que tem bastante circulação do público, além disso, as obras dialogam bem com o verde do entorno do local e são ótimos pontos para fotografia e contemplação”, destacou.

Por sua vez, o secretário de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, destacou que a interação com as esculturas permite aos apreciadores a habilidade de compreender o mundo de diferentes formas e perspectivas. “O contato com a arte é muito importante, principalmente na infância. Ações como esta possibilitam às crianças ampliarem o seu conhecimento cultural, além de seu desenvolvimento emocional, intelectual e criativo. Acredito que esse contato logo cedo com objetos de arte em um parque possa despertar o interesse delas e buscar mais conhecimento sobre o que é produzido em nossa cidade”.