Secretaria de Cultura promove 5ª Mostra de Dança de Suzano a partir desta segunda

A Secretaria Municipal de Cultura realizará ao longo deste mês a 5ª Mostra de Dança de Suzano com uma celebração vibrante da arte em movimento na cidade. A população poderá prestigiar uma extensa programação com apresentações em diversos estilos, rodas de conversa, oficinas e exibições de documentários. As atividades vão ocorrer em teatros, centros culturais, praças, Instituições de Longa Permanência (ILP) e escolas da cidade – tudo com entrada gratuita.

O evento começa nesta segunda-feira (11/08) com a circulação de espetáculo no Centro Cultural Boa Vista. No mesmo dia, o público poderá participar da roda de conversa “Nos passos da Escolha: Trajetórias que Inspiram” no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, com a participação de artistas renomados que transformaram a dança em profissão. A programação da estreia ainda inclui uma aula de dança contemporânea com Renata Bardazzi, bailarina do Balé da cidade de São Paulo.

A abertura oficial da mostra está marcada para terça-feira (12/08), no Teatro Dr. Armando de Ré, com apresentações de companhias e escolas locais como o Balé da Cidade de Suzano, Escola Arte Dança Suzano, Escola Livres para Dançar, La Art Espaço Artístico, Núcleo de Danças Urbanas Profart e Studio MB.

Entre os destaques da programação estão os espetáculos ao ar livre na praça dos Expedicionários, no Parque Municipal Max Feffer e no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, oferecendo ao público apresentações em espaços alternativos, com atividades que incluem também aulas abertas de ritmos, flashback e street dance com professores convidados. O evento também terá oficinas de dança do ventre, além de rodas de conversa sobre danças populares e folclóricas árabes realizadas pelo Grupo Profissional Dança&Charme, como contrapartida da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab).

Segundo a diretora de Cultura, Márcia Belarmino, a mostra vai muito além do entretenimento. “Trata-se de um processo formativo, educativo e inspirador. As oficinas, rodas de conversa e exibições de filmes contribuem para a formação de plateia e para o fortalecimento de vínculos entre artistas, estudantes e o público em geral. A dança é, acima de tudo, uma linguagem que conecta histórias, emoções e identidades”, destacou.

A edição de 2025 também traz como novidade a exibição do documentário “Raízes do Movimento: A Dança como Patrimônio Vivo de Suzano - Quando a Dança vira Raiz, Memória e Futuro” , produzido pelo Ateliê de Imagens em parceria com a Secretaria de Cultura. O filme resgata a trajetória da dança na cidade, abordando sua consolidação como expressão cultural, política e afetiva. As sessões acontecem em diferentes datas e locais, como o Centro Cultural Boa Vista, o Centro de Artes e Esportes Unificado Alberto de Souza Candido, do Jardim Gardênia Azul, e a Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva, em Palmeiras.

A Mostra de Dança de Suzano se estende até o dia 27 de agosto, com atividades acontecendo praticamente todos os dias. Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a Mostra de Dança é uma vitrine da diversidade artística presente no município. “Suzano tem uma produção cultural riquíssima, especialmente no campo da dança. Nossa missão com essa mostra é ampliar o acesso da população à arte e valorizar os artistas locais que fazem da dança sua paixão e ofício. É um evento que representa a força da cultura como ferramenta de transformação”, afirmou.

Programação completa da 5ª Mostra de Dança

11/08 (segunda-feira)

15h30 às 16h30 – Circulação de Espetáculo

Local: Centro Cultural Boa Vista

Endereço: rua Dr. Artur Saboya, 389 - Cidade Boa Vista

18 horas às 18h45 – Roda de Conversa: Nos passos da Escolha: Trajetórias que Inspiram”

Local: Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi - Anfiteatro Orlando Digenova

Endereço: rua Benjamin Constant, 682 - Centro

19 horas às 20h40 – Aula de Dança Contemporânea com Renata Bardazzi

Local: Sala de Dança - Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi

12/08 (terça-feira)

15 horas às 16h10 – Circulação de Espetáculo

Local: Centro de Artes e Esportes Unificado Alberto de Souza Candido (CEU) Gardênia

Endereço: rua Teruo Nishikawa, 512-712 - Jardim Gardênia Azul

19h30 – Abertura Oficial da Mostra + artesanato temático

Local: Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

Endereço: rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro

13/08 (quarta-feira)

15h30 às 16h20 – Circulação de Espetáculo

Local: Centro Cultural Colorado (Monteiro Lobato)

Endereço: rua Domingos Vitorino, 68 - Jardim Cacique

14/08 (quinta-feira)

9h30 às 10h30 – Escola vai ao Teatro

Local: Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

15 horas às 16h10 - Escola vai ao Teatro - Continuação

Local: Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

8h30, 19h30 e às 20h30 - Oficinas e Roda de Conversa: Dança do Ventre e Cultura Árabe (Contrapartida da PNAB)

Local: Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi

19h30 – Divertissement (Apresentações diversas) + artesanato temático

Local: Teatro Dr. Armando de Ré

15/08 (sexta-feira)

15 horas às 17h30 - Apresentações em espaços alternativos + feira de artesanato

Local: Praça dos Expedicionários

Endereço: rua Baruel, s/n - Centro

19h30 – Divertissement - Diversos estilos de dança + artesanato temático

Local: Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

16/08 (Sábado)

10 horas - Apresentações em espaços alternativos + feira de artesanato

Local: Praça dos Expedicionários

19 horas - Divertissement - Diversos estilos de dança + artesanato temático

Local: Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

17/08 (domingo)

9h30 às 17h30 - Apresentações e Aulas no Parque + Feira de Artesanato

Manhã - Dança para Todos, com aulas de ritmos, flashback e street dance (aberta à população)

Tarde - Apresentações diversas

Local: Palco do Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares - Parque Max Feffer

Endereço: avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador

18/08 (segunda-feira)

9h30 às 10h30 e das 14h30 às 15h30 - Exibição do Documentário “Raízes do Movimento”

Local: Casa de Cultura de Palmeiras (Professor Luiz Antonio da Silva)

Endereço: rua Manoel Ramos, 14 - Parque Palmeiras

19/08 (terça-feira)

9h30 às 10h30 e das 15h30 às 16h40 – Circulação de Espetáculos

Local: Escola Municipal Professora Marisa Barboza Faria

Endereço: estrada Takashi Kobata, 1600 - Jardim Europa

20/08 (quarta-feira)

9h30 às 10h30 e das 15h30 às 16h40 – Circulação de Espetáculos

Local: Escola Municipal Zaira Assen Torrano

Endereço: rua Claudionor Rosa de Lima, 1 - Jardim Nova América

21/08 (quinta-feira)

9h30 às 10h30 e das 15 horas às 16h10 – Escola vai ao Teatro

Local: Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

9h30 às 10h30 e das 14h30 às 15h30 – Exibição do Documentário “Raízes do Movimento”

Local: Centro Cultural Colorado (Monteiro Lobato)

19h30 – Divertissement- Diversos estilos de dança + artesanato temático

Local: Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

Endereço: rua General Francisco Glicério, 1354 - Centro

22/08 (sexta-feira)

9h30 às 15h30 – Exibição do Documentário “Raízes do Movimento”

Locais: CEU Gardênia e Centro Cultural Boa Vista

19h30 – Divertissement – Estilos de dança

Local: Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

23/08 (sábado)

19 horas – Divertissement – Diversos estilos de dança + artesanato temático

Local: Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

24/08 (domingo)

9h30 às 17h30 - Apresentações e Aulas no Parque + Feira de Artesanato e Gastronomia

Manhã – Dança para Todos, com aulas de ritmos, flashback e street dance (aberta à população).

Tarde - Apresentações diversas.

Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva (Parque do Mirante)

Endereço: avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc

25/08 (segunda-feira)

9h30 e às 15h30 - Exibição do Documentário “Raízes do Movimento”

Locais: Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, Centro Cultural Boa Vista e Centro Cultural Casa Branca, rua Getúlio Moreira de Souza, 30 - Parque Residencial Casa Branca

16 horas - Circulação de Espetáculo

Local: Escola Senai Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho

26/08 (terça-feira)

15 horas - Oficina e Roda de Conversa: Dança do Ventre - Grupo Profissional Dança & Charme (contrapartida da PNAB)

Local: Casa de Cultura de Palmeiras (Professor Luiz Antonio da Silva)

Das 19 horas às 21h - Exibição do Documentário “Raízes do Movimento” com Roda de Conversa

Local - Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi





27/08 (quarta-feira)

9h30 às 10h30 e das 14h30 às 15h30 - Exibição do Documentário “Raízes do Movimento”

Local: Centro Cultural Colorado (Monteiro Lobato)

16h30 - Circulação de Espetáculo - La Art

Local: Casa de São Vicente de Paulo

Endereço: rua São Vicente de Paula, 112 - Parque Maria Helena