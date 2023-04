Secretaria de Educação realiza troca de mobiliário em escolas municipais

A Secretaria de Educação de Suzano realizou a troca de mobiliário das Escolas Municipais Caic, no Jardim Monte Cristo, e Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique, nesta quarta-feira (05/04). A ação tem como objetivo manter os espaços adequadamente estruturados e proporcionar aos alunos matriculados as devidas condições de aprendizado. Ao todo, foi feita a aquisição de 873 conjuntos de mesas e cadeiras. Vale destacar, que para a obtenção destes itens foram utilizados recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), no valor de R$ 843.622,80.

No total, a troca do mobiliário beneficiou 1.334 alunos matriculados nos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) destas unidades de ensino. O investimento para a escola Caic foi de R$ 404.919,70 possibilitando a aquisição de 425 conjuntos. Por sua vez, na escola Célia Pereira de Lima outros 448 conjuntos foram adquiridos pelo valor de R$ 438.703,10.

As cores das mesas e cadeiras indicam a sala em que os alunos estão: amarelo é do 1º ano, vermelho do 2º e 3º anos, verde do 4º e 5º anos e azul do EJA. Além disso, também foram comprados itens para a acomodação de professores e para os refeitórios.

“Uma boa infraestrutura escolar traz diversos benefícios para os alunos. Um deles é potencializar a capacidade de aprendizagem. Esses recursos são fundamentais para que a relação entre professor e estudante seja realmente efetiva. Nosso objetivo é oferecer um contexto de ensino cada vez mais favorável, desde o conforto até o apoio ao ensino”, destacou o secretário de Educação, Leandro Bassini.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, uma educação de excelência começa com a qualidade da infraestrutura das escolas. “Entendemos que para haver um ensino de qualidade é necessário que nossos alunos tenham condições ideais de aprendizado. Isso passa diretamente pela devida acomodação em sala de aula, não apenas aos estudantes, mas também aos professores. Buscamos padronizar os mobiliários da rede municipal de ensino para garantir conforto e qualidade”, destacou o chefe do Executivo.