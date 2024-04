Secretaria de Manutenção promove ações de zeladoria no fim de semana

No primeiro fim de semana do mês, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos promoveu atividades para garantir os serviços de pintura, limpeza, poda de árvores e instalações elétricas em diversos pontos da cidade. Tanto no sábado (06/04), quanto no domingo (07/04), foram proporcionadas intervenções em equipamentos e áreas públicas do município, que garantiram a desobstrução de vias e melhorias na estrutura de praças e escolas municipais.

No sábado, a programação de atividades incluiu reparos no estacionamento da Escola Municipal Professora Mércia Amaral Andrade de Brito, na rua Isabel Castanheda Mayer, no bairro Parque Residencial Casa Branca; a conclusão do cascalhamento da rua José Martins, no bairro Meu Cantinho; a limpeza na rua Rubens Tavares da Silva, na Chácara Ceres; a pintura da Escola Municipal Chácara Duchen, na estrada das Varinhas; e a pintura da base da Guarda Civil Municipal (GCM) no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, no bairro Sesc.

Neste dia, uma outra importante intervenção aconteceu na Praça Ana Falsarella Guardia, na Vila Maluf, com a instalação de uma caixa de passagem elétrica na rua Norberto da Silva, que visa a oferta de um número maior de pontos de energia para garantir mais infraestrutura para atividades sediadas neste endereço. O local tem passado por uma revitalização completa que abrange a colocação de piso intertravado, ampliação do playground, reforma da quadra já existente, construção de nova quadra de areia e de rampas de acessibilidade, revisão na iluminação e uma nova pista de caminhada, além de paisagismo e melhorias na academia ao ar livre.

Já no domingo, as equipes da administração municipal promoveram a desobstrução dos bueiros localizados na rua Vicente Ferreira de Queiroz, no bairro Jardim Graziela, e na rua Pernambuco, no bairro Meu Sossego, com o objetivo de evitar acúmulo de água nos dias de chuva e melhorar as condições de deslocamento das vias. Também foi realizada a poda de dez árvores na Escola Municipal José Francisco Alves, situada na rua Sebastiam Rosel García, no Tabamarajoara.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, ressaltou a abrangência dos serviços, que incluíram melhorias em diferentes localidades do município. “Buscamos promover a conservação dos espaços e equipamentos públicos, para que a possamos manter a cidade limpa e proporcionar e mais qualidade de vida para a população. Tivemos um final de semana repleto de atividades, que alcançaram escolas, parques, praças e ruas”, destacou o titular da pasta.