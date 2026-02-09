Secretaria de Saúde aplica mais de 800 doses no Dia D de vacinação

A Secretaria de Saúde de Suzano realizou, no último sábado (07/02), o Dia D de vacinação como parte da estratégia de intensificação da imunização contra a febre amarela e outras doenças preveníveis. A ação, que integrou a mobilização iniciada no último dia 2 em todas as 24 unidades de saúde da cidade, resultou na aplicação de 817 doses de vacinas, reforçando a proteção da população às vésperas do Carnaval.

De acordo com o balanço final da pasta, foram feitas 239 aplicações contra a febre amarela, 109 da vacina SCR - que protege contra sarampo, caxumba e rubéola - e 469 de outras imunizantes do calendário vacinal.

A mobilização teve como principal objetivo alertar moradores que ainda não estavam vacinados ou que precisavam regularizar a situação vacinal, especialmente aqueles que pretendem viajar durante o Carnaval, período em que há aumento significativo do deslocamento para áreas de mata e regiões consideradas de risco para a febre amarela. A vacina, que precisa de cerca de dez dias para garantir proteção eficaz, é considerada a forma mais segura de prevenção contra a doença.

De acordo com o coordenador de Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, o Dia D cumpriu um papel estratégico no fortalecimento da prevenção. “O resultado mostra que, quando facilitamos o acesso e levamos a informação correta, a população responde. Nosso trabalho é antecipar riscos e garantir que as pessoas estejam protegidas antes de períodos críticos, como o carnaval”, destacou.

Landim também ressaltou que a vacinação é uma medida coletiva de proteção. “Cada pessoa vacinada contribui para reduzir a circulação do vírus e proteger toda a comunidade. Esse é um esforço contínuo, que vai além de uma ação pontual”, afirmou o coordenador.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, avaliou positivamente o resultado da mobilização e destacou o comprometimento das equipes envolvidas. “Foi um sábado de muito trabalho, com profissionais dedicados a atender a população com agilidade e responsabilidade. Esse número de doses aplicadas representa prevenção, cuidado e planejamento”, pontuou.

A vacina contra a febre amarela segue disponível durante todo o ano nas unidades de saúde para pessoas de 9 meses a 59 anos. Já idosos com 60 anos ou mais devem passar por avaliação médica antes da aplicação. Para se vacinar, é importante apresentar documento com foto, cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação. A lista de endereços dos 24 postos pode ser acessada por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.