Secretaria de Saúde de Suzano participa de congresso no interior de SP

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, e sua equipe estão representando a pasta e a Prefeitura de Suzano no 36º Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/SP), que está sendo realizado na cidade de São Pedro, entre quarta e sexta-feira (15 e 17).

Em meio à participação no evento, o chefe da pasta suzanense também apresentou demandas do setor ao secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, nesta quinta-feira (16).

Com temática voltada para os 35 anos de atividade do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, o evento busca reunir experiências, reflexões e debates acerca do tema e de práticas municipais de atendimento ao público, sendo um dos mais importantes no setor em todo o País. Neste ano, estão sendo abordados os caminhos para atingir maior equidade, universalidade e integralidade no funcionamento do serviço público de saúde em todas as suas esferas.

No congresso, Suzano exibe quatro iniciativas municipais na “19ª Mostra de Experiências Exitosas”, que apresenta práticas e resultados expressivos na atuação municipal. Neste período, a pasta da Saúde apresenta a vivência e estratégias no combate ao novo coronavírus (Covid-19); a integração da Rede de Emergência e Urgência (RUE) na aplicação de métodos de cuidados integrais aos pacientes; os modelos inéditos de coleta de dados para desenvolvimento da atenção primária à saúde; e a implementação de trabalhos laboratoriais na Rede de Atenção Básica.

Nesta sexta-feira também serão eleitas as práticas mais exitosas do Estado por meio do 12º Prêmio David Capistrano, tradicional honraria oferecida pela organização do evento.

Pedro Ishi detalhou que esta é uma oportunidade única de estar em contato com outras realidades, além de desenvolver o setor em geral no Estado. “Consideramos essencial ter esse diálogo, pois assim podemos observar e desenvolver nossas práticas e, em paralelo, contribuir para outros municípios. Isso sem contar que podemos aprender com iniciativas de sucessos criadas por outras cidades e, se possível, adaptar em Suzano”, pontuou.

Durante as agendas desta quinta-feira no congresso, Ishi voltou a tratar com o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, sobre a criação do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), no complexo do Hospital Auxiliar das Clínicas (HC), no bairro Vila Amorim.