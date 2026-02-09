Secretaria de Transporte alcança 27 bairros com a Operação Tapa-Buraco em janeiro

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano completou o primeiro mês de atuação da Operação Tapa-Buraco em 2026 com a marca de 27 bairros alcançados. A pasta promoveu intervenções em 48 vias públicas, reforçando o serviço na região norte, incluindo as avenidas Katsutoshi Naito e Francisco Marengo, além das estradas Portão do Honda e do Renzi.

As outras regiões da cidade também foram beneficiadas com o cronograma organizado para esse período. Assim, foram proporcionadas ações para melhoria do deslocamento nos bairros Jardim Colorado, Parque Suzano, Vila Amorim, Jardim Amazonas, Parque Buenos Aires, Jardim Itamaracá, entre outros.

Os locais receberam a atenção devida em função das demandas apontadas pela população, por meio do contato da Ouvidoria Municipal (0800-774-2007) ou pelo número (11) 4746-1166. As solicitações definem a programação semanal de atividades destinadas à execução das etapas técnicas necessárias, com o intuito de garantir maior durabilidade e segurança nas vias.

Em cada ponto, foram promovidas ações de limpeza, aplicação de emulsão asfáltica, conhecida como “cola”, inserção da massa asfáltica quente, nivelamento do material e finalização com compactação, o que assegura acabamento e resistência. Para o trabalho, tem sido utilizado um caminhão térmico que transporta a massa asfáltica a uma temperatura de 180 graus, o que melhora a aplicação e prolonga a vida útil do pavimento.

Os serviços têm chegado a toda a cidade, conforme registro dos balanços mensais de ações. Tomando como exemplo as intervenções registradas no segundo semestre de 2025, houve reforço dos serviços no bairro Parque Residencial Casa Branca, nas ruas Getúlio Moreira de Souza, Júlia Lemos Rogério, Manoel Alabarce Lopes, Takero Korutsu e Isabel Castanheda Mayer; e também no Jardim Revista, na avenida Bandeirantes, no cruzamento da rua Brasfanta com a avenida Francisco Marengo, e na própria avenida Francisco Marengo.

Nesse período, ainda foram registrados serviços nas ruas Barão de Jaceguai, no centro; Umbelina de Jesus e Domingos Martins, no Jardim Caxangá; Oswaldo de Oliveira, no Parque Residencial Casa Branca; Shoichi Masuda e Pedro Shigueno, na Vila Figueira; Nadir Dias de Figueiredo, no Jardim Miriam; Tokuzo Terazaki, na Vila Urupês; Jeca Tatu, no Jardim Colorado; e Paulo Ernani Braga do Nascimento, no Jardim São José; além da estrada Fazenda Viaduto, na Fazenda Aya; e da avenida Major Pinheiro Fróes, na Vila Maria de Maggi.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que todas as ações são coordenadas pela pasta e seguem cronograma rotativo por toda a cidade. “Buscamos atender toda a população, de acordo com as demandas de cada bairro, garantindo uma atenção especial aos pontos de maior circulação. Todas as solicitações são analisadas pela equipe técnica responsável, que organiza os atendimentos conforme os critérios de urgência e necessidade”, declarou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou o compromisso da gestão com a melhoria da mobilidade urbana. “Nosso objetivo é ouvir a população e responder com agilidade. Sabemos que o buraco na rua é um transtorno para quem passa e, por isso, estamos atuando com planejamento, técnica e equipamentos modernos. Já começamos o ano alcançando vários bairros, para melhorar o deslocamento de todos, garantindo a segurança de motoristas e pedestres”, afirmou o chefe do Executivo municipal.