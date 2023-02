Secretaria de Transporte aponta intervenções em 154 ruas em Suzano

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano executou, ao longo de um mês, 242 intervenções em 154 ruas de 62 bairros da cidade. Entre os serviços promovidos, estão reparos de 17 lombadas, revitalização de 55 faixas de pedestres, a instalação de 106 novas placas de trânsito e a presença da operação Tapa-Buraco em 64 pontos, com a aplicação de 184,01 toneladas de massa asfáltica.

A maior demanda de sinalizações horizontais, que englobam os serviços de demarcação viária e pintura do solo, foi identificada nos bairros Vila Figueira, Parque Maria Helena e Vila Maluf. Por sua vez, a sinalização vertical, que compreende a implantação e manutenção de placas de trânsito, foi efetuada em locais como a Vila Theodoro, Jardim Belém, Jardim Planalto, Jardim Paulista, Jardim Japão, entre outros.

Já a operação Tapa-Buraco visitou 64 vias promovendo serviços de recuperação asfáltica, efetuando as melhorias necessárias para restaurar a integridade do pavimento. Ao todo, foram atendidos 35 bairros com destaque para os trabalhos desenvolvidos no Jardim Casa Branca, que teve quatro ruas contempladas, sendo elas: Maria Clara Tavares, Sizenando Marcondes Costa, Júlio Calamari e Guarujá. Vale ressaltar que equipes da pasta também estiveram presentes em diversas outras localidades, como Vila Maluf, Jardim Dona Benta, Jardim Santa Inês, Jardim Vitória e Jardim Quaresmeira.

De acordo com Claudinei Valdemar Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, o ano começou com diversas ações visando garantir um trânsito cada vez mais seguro e organizado para a população suzanense. “Nossa equipe está sempre à disposição para atender as demandas necessárias e tornar Suzano uma cidade cada vez mais funcional e segura. Só no último balanço, nossa pasta promoveu cerca de dez intervenções por dia, ou seja, os números refletem o nosso comprometimento com as famílias. Agradeço a dedicação de toda a equipe”, finalizou.