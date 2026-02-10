Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 10/02/2026
Cidades

Secretaria de Transporte garante educação para o trânsito durante volta às aulas

Pasta percorrerá seis escolas municipais entre terça e quarta-feira desta semana para orientar pais e responsáveis com distribuição de cartilhas sobre conduta segura

10 fevereiro 2026 - 20h00Por De Suzano
- (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana está mobilizada para reforçar as orientações sobre educação para o trânsito durante o período de volta às aulas, que marca o início do primeiro semestre letivo de 2026. Nesta terça e quarta-feira (10 e 11/02), a pasta estará percorrendo unidades da rede municipal de ensino para orientar pais, responsáveis e motoristas do transporte escolar, com distribuição de materiais informativos sobre conduta segura.

Na terça, o trabalho foi desenvolvido nas Escolas Municipais Célia Pereira de Lima (rua Rio Grande do Norte, 90 - Vila Colorado); Oscar de Almeida Redondo (rua Madame Pommery, 590 - Vila Urupês); e Tomi Ashiuchi (rua Lhubinko Rajkov, 90 - Jardim Saúde).

Já nesta quarta, a ação seguirá nas Escolas Municipais Professor José Cardoso dos Santos (rua Geferson Barbosa, 3 - Jardim São Bernardino); José Celestino Sanches (rua Paulo Sampaio, 50 - Jardim Varan); e Elisabeth Ubeda Lopes Rodrigues (rua Maria de Lourdes Molina Vieira, 195 - Parque Maria Helena).

Todas as atividades estão sendo organizadas pelo departamento de Educação para o Trânsito, que escolheu o momento de saída dos alunos das unidades para garantir que a conscientização possa contemplar o maior número de moradores, das diferentes localidades do município.

As mensagens abrangem diferentes aspectos que envolvem a segurança das crianças, incluindo, entre outros, o alerta para que motoristas evitem o uso do celular ao dirigir, tendo atenção aos que utilizam bicicleta, reduzindo a velocidade e mantendo distância segura, principalmente próximo às escolas.

As recomendações trazidas no material ainda reforçam a importância de respeitar a sinalização indicada nas vias, de estacionar no local adequado, de redobrar a atenção nos horários de pico e de usar a cadeirinha nos veículos, de acordo com a idade e o peso das crianças.

Durante a ação, a equipe de Educação para o Trânsito ainda promoveu orientações sobre momentos de embarque e desembarque, para que as crianças sejam ensinadas a deixar tudo preparado, evitando perda de tempo nestes locais. Caso não haja vaga para parar o veículo próximo à escola, foi sugerida aos condutores uma volta no quarteirão para estacionamento em um local seguro.

As instruções também buscam garantir a travessia correta, no semáforo verde para pedestres e sempre sobre a faixa. Neste caso, os pais devem se certificar que as crianças estão atentas à sinalização e se acessamram as escolas. Em todas as circunstâncias, a preferência deve ser sempre para o embarque e desembarque dos transportes escolares.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que a cartilha tem o intuito de conscientizar os pais, responsáveis e motoristas sobre educação no trânsito. “A campanha é um alerta sobre o respeito ao próximo. O ato de chegar à escola de carro ou a pé, dividir o mesmo espaço físico, cumprir os mesmos horários e seguir as mesmas regras do coletivo é uma questão de cidadania, que precisa ser tratada dentro e fora da escola”, declarou o titular da pasta.

Deixe seu Comentário

