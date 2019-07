Secretaria de Transporte promove mais de 30 intervenções em Suzano

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano intensificou os trabalhos nesta semana e percorreu todas as regiões da cidade promovendo melhorias. Ao todo, foram 33 intervenções entre tapa-buraco, pintura de faixas e de pontos de ônibus, bem como a renovação da sinalização vertical. O balanço foi apresentado nesta sexta-feira (26) pelo titular da pasta, Claudinei Valdemar Galo.

Os trabalhos da Operação Tapa-Buraco chegaram às ruas Maria José de Campos e Pedro Pereira Leite Filho, no Tabamarajoara; ruas Vênus e Agulhas Negras, no Jardim Revista; ruas Arthur Saboya e Professor Horácio Berlinck, no Cidade Boa Vista, e estrada da Quinta Divisão, no distrito de Palmeiras.

Já na área central e no chamado centro expandido, as melhorias ocorreram nas ruas Dr. Prudente de Moraes, Benjamin Constant, Baruel e General Francisco Glicério, nas avenidas Governador Mário Covas Júnior (Marginal do Una), Armando de Salles Oliveira e Jorge Bey Maluf e na estrada Fazenda Viaduto. Inclusive, as equipes ficaram concentradas nesta sexta-feira (26) no Jardim Natal, especificamente nas ruas Maria Helena, Manoel de Nóbrega, Cláudio José de Souza e Murilo Moreira da Silva.

Quanto às sinalizações, a pasta realizou a pintura de lombadas, das faixas de pedestres e das linhas tracejadas e contínuas das ruas do centro, além de ter implantado tachinhas na rua Regina Cabalau Mendonça e de trocar as placas da rua Tereza Haguihara Cardoso.

As vias das regiões norte e sul também foram contempladas com o reforço nas sinalizações vertical e horizontal. Nos locais, os servidores municipais executaram ainda a revitalização da rotatória do Jardim Revista, assim como a pintura de abrigos na Estância Angelina e na Quinta Divisão, ambos bairros do distrito de Palmeiras.

Respeito à Vida

Com as intervenções realizadas diariamente, visando oferecer mais segurança aos motoristas e pedestres, Suzano recebeu em junho um ofício do Programa Respeito à Vida, do governo estadual, parabenizando a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana por ter conseguido zerar o número de óbitos nas vias da cidade no último mês, com base no Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga SP).

No documento, o programa parabeniza o município pelo desempenho. “Acreditamos que são as ações eficientes realizadas pelo município a principal causa deste resultado. Estamos muito felizes em dizer que Suzano se encontra no caminho certo e está colaborando para a meta do Programa Respeito à Vida”, informa a nota.

Para o secretário Claudinei Valdemar Galo, o reconhecimento é fruto de um trabalho sério que a pasta vem desempenhando com total suporte do prefeito Rodrigo Ashiuchi. “O respeito à sinalização garante um trânsito mais organizado e seguro para os condutores e para os pedestres. Desta forma, estamos diariamente nas ruas realizando nosso trabalho com muita dedicação. Continuaremos firmes no auxílio da reconstrução e no desenvolvimento da cidade, sempre pensando em oferecer mais qualidade de vida aos suzanenses”, concluiu.