Secretaria de Transporte realiza '1ª Motociata de Suzano'

Em alusão à campanha Maio Amarelo, mês dedicado à segurança no trânsito, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana realizou a “1ª Motociata de Suzano” na avenida Mogi das Cruzes, no bairro Jardim Imperador, durante a manhã e tarde do último domingo (21/05). O evento teve o apoio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da administração municipal e contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi; da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi; e de Claudinei Galo, da pasta que organizou as atividades. Os secretários municipais Pedro Ishi (Saúde), Alex Santos (Governo) e André Chiang (Meio Ambiente), além do assessor estratégico da Controladoria Geral, César Braga, também compareceram.

Diversas atrações foram organizadas para os participantes, entre 9 e 17 horas, especialmente aos motociclistas presentes, como apresentação musical da Banda D’Rocks, exposição de motocicletas, barracas gastronômicas e estandes das lojas Savana Motos e 74 Motos, direcionadas à troca de pneus e de outras peças e equipamentos. Para reforçar a conscientização sobre segurança no trânsito, foi disponibilizado um simulador de impacto de acidentes, com o objetivo de mostrar a importância do cinto de segurança e da cadeirinha para o transporte de crianças.

Houve também um grande trabalho das atividades de resgate, conduzido pela equipe do 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros e liderada pelo capitão Marcos Carbonel, comandante do 2º Subgrupamento de Suzano. As orientações relativas ao atendimento foram acompanhadas pelo público e pela equipe do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), representada pelo reitor Marcus Rodrigues e por integrantes dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Educação Física, que também realizaram avaliação postural e teste de equilíbrio, orientações para controle da pressão arterial e alongamento para os presentes.

No meio da tarde, o momento mais esperado ocorreu quando foi realizado o deslocamento em conjunto dos motociclistas, que percorreram um trajeto de aproximadamente oito quilômetros.