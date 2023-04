Secretaria e Conselho da Mulher realizam 2º 'Encontro Rosa'

Na oportunidade, as conversas foram conduzidas pela presidente do CMDM, a advogada Maria Margarida Mesquita, e pela psicóloga da Rede de Saúde do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Maria Clara Lira Bezerril. As palestrantes abordaram temas fundamentais do universo feminino como a importância dos direitos das mulheres, que é um importante mecanismo jurídico de proteção. Também foram debatidos assuntos como a importância do cuidado psicológico deste público no dia a dia, além da valorização da capacidade feminina em fortalecer umas às outras.

De forma complementar, a ocasião também serviu para explicar sobre os serviços específicos para as mulheres que são oferecidos em Suzano. Alguns dos exemplos citados foram a Sala Rosa da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), equipamento localizado na rua Presidente Nereu Ramos, 302, no bairro Jardim Santa Helena, que oferece suporte psicológico para vítimas de violência doméstica; e a Patrulha Maria da Penha, grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM) especializado no suporte à mulher em ocorrências como violência doméstica.

“Sem dúvidas este tipo de atividade ressalta a importância do público feminino no mundo moderno, tendo em vista que destaca os direitos das mulheres, bem como incentiva o seu desenvolvimento social. Além disso, estes encontros são essenciais para garantir que cada vez mais exista igualdade e paridade entre homens e mulheres”, afirmou o secretário de Governo, Alex Santos.

O encontro também serviu para dar visibilidade ao tema e ampliar os conhecimentos sobre os dispositivos de proteção legais existentes, visando sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher. Entre os canais para denúncia, Suzano disponibiliza a GCM pelo número 153 e a própria Patrulha Maria da Penha, por meio dos telefones (11) 4745-2150 ou (11) 4746-3297, além do Disk Denúncia (180) e da Polícia Militar (190).

Durante a atividade estiveram presentes o diretor da Secretaria de Governo, André Luiz Bom Fim Averaldo; a diretora do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Sandra Lopes Nogueira; e a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Lima. A previsão é de que a próxima reunião aconteça em 9 de maio, na Associação de Apoio para Deficientes Sociais Visuais de Suzano (Aadvis).

A Secretaria de Governo de Suzano, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), realizou nesta quarta-feira (12/04) a segunda edição do “Encontro Rosa” de orientação feminina na Comunidade Kolping, no bairro Jardim São José. A reunião, que ocorreu na sede da entidade, contou com a presença de 50 pessoas e envolveu a troca de experiências e os relatos femininos acerca de seu espaço na sociedade, bem como a busca pela garantia de direitos. As equipes foram recebidas pela coordenadora de projetos da Kolping, Adriana Monteiro.