Secretaria e Conselho da Mulher realizam encontro orientativo

A Secretaria Municipal de Governo, por intermédio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), realizou um encontro orientativo com 40 integrantes da Associação de Apoio à Mulher ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) durante a noite da última quarta-feira (22/03). A reunião ocorreu na sede da organização, no bairro Cidade Miguel Badra, e destacou a troca de experiências e relatos femininos acerca de seu espaço na sociedade e da busca pela garantia de direitos.

Na oportunidade, as conversas foram conduzidas pela presidente do CMDM, a advogada Maria Margarida Mesquita, e por uma das psicólogas do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Maria Clara Lira Bezerril, que falaram às presentes sobre temas de essencial conhecimento, como a legislação por trás dos direitos das mulheres e da importância do cuidado psicológico no dia a dia, exaltando a capacidade feminina em fortalecer umas às outras em grupo.

De forma complementar, a ocasião também serviu para explicar sobre os serviços específicos para o público feminino efetuados em Suzano. Alguns dos exemplos citados foram a Sala Rosa da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), equipamento localizado na rua Presidente Nereu Ramos, 302, no Jardim Santa Helena, que oferece suporte psicológico para vítimas de violência doméstica; e a Patrulha Maria da Penha, grupamento incorporado à Guarda Civil Municipal (GCM) que é especializado no suporte à mulher em ocorrências criminais.

A secretária do CMDM, Beatriz dos Santos Cruz, afirmou que a abertura do diálogo é essencial para dar voz e permitir que elas tirem dúvidas e sanem suas angústias. “Foi uma atividade importante que repetiremos com outras entidades vinculadas nos próximos meses. A exemplo, em abril, visitaremos a Associação de Apoio aos Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis) com uma dinâmica específica, mas similar à desta noite”, postulou.

Por sua vez, o secretário municipal de Governo, Alex Santos, relatou que a união de forças em prol do bem-estar feminino e da garantia plena de seus direitos é fundamental. “Ressalto sempre que as mulheres são essenciais para construção de uma sociedade mais próxima do ideal, com justiça e igualdade entre todos. Essas conversas permitem que desenvolvamos uma importante consciência de seu espaço na comunidade”, constatou.