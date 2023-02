Secretaria promove fiscalização de 33 veículos do transporte público

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano efetuou a fiscalização de 33 vans de transporte escolar e táxis nesta terça-feira (07) em três pontos da cidade.

No caso dos veículos utilizados para o transporte de estudantes, os agentes da pasta estiveram presentes na avenida Senador Roberto Simonsen, altura do número 550, no bairro Jardim Imperador, para verificar se existiam irregularidades em 15 vans analisadas.

Por sua vez, a Praça João Pessoa e a Praça dos Expedicionários também foram palco das inspeções, que culminaram com a averiguação de 18 táxis. Em nenhum dos casos foram constatadas irregularidades físicas nos veículos ou problema com o cadastro dos condutores.

Vale ressaltar que os fiscais da pasta atuam diariamente na averiguação das condições dos veículos como itens de segurança, limpeza e cumprimento dos horários estabelecidos. O município possui quatro modalidades de transporte de natureza pública sujeitas à fiscalização, são elas: coletivo, complementar, individual e escolar, sendo que todas são regularmente analisadas regularmente.

Os itens de segurança verificados se diferenciam conforme o transporte, entretanto sempre são avaliados os pneus, bancos, tacógrafo, condições de asseio e conservação do veículo, além da documentação obrigatória (alvará, habilitação e cadastro). Caso seja constatada alguma irregularidade os transportadores estão sujeitos às sanções legalmente previstas, como multa e apreensão, conforme o caso.

Além das fiscalização nos bairros, o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, também recebe trabalhos contínuos de fiscalização. O objetivo é garantir o bom funcionamento da modalidade de transporte coletivo de passageiros regular, garantindo à população suzanense mais conforto e agilidade na prestação do serviço.

De acordo com Claudinei Valdemar Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, garantir o bom funcionamento do transporte público é de extrema importância para evitar que veículos em condições inadequadas ou condutores ilegais possam prestar um serviço fora dos padrões, ou, até mesmo, perigoso aos moradores. “Atuamos diariamente na fiscalização para que a população receba o melhor serviço possível. Desta forma, com as inspeções, visamos oferecer segurança e conforto para os usuários, seja na locomoção para os seus respectivos locais de trabalho, ou qualquer outra atividade em que o transporte público seja necessário”, destacou Galo.