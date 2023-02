Secretário assina ordem de serviço para recapeamento da Rua Maria José de Campos

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira, assinou na manhã deste sábado (25/02), durante a inauguração da Arena Esportiva Tabamarajoara, o recapeamento da rua Maria José de Campos, via onde está instalada a nova praça esportiva da cidade, que conta com quadra de futebol society, de basquete 3x3 e pista de caminhada. O anúncio da recuperação asfáltica da via foi acompanhado e aplaudido pela população do Parque Tabamarajoara.

Os trabalhos de recuperação da rua, que viabiliza acesso à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), prevê a recuperação de todo o pavimento. Para tanto, a via receberá nos próximos dias os trabalhos de fresagem, que corrigirá as ondulações e demais imperfeições, para depois receber a nova camada de asfalto.

De acordo com Oliveira, o processo ainda abrangerá possíveis reformas nas guias e sarjetas da rua. “Esse é um pedido da comunidade que mora aqui há algum tempo, inclusive da dora Geracina de Souza Ramos que vem nos cobrando a reforma da rua. Com essa obra a gente pretende melhorar a mobilidade do bairro e garantir mais segurança para que os carros e demais veículos possam rodar”, destacou o chefe da pasta.

Com a ordem de autorização assinada, a empresa que irá executar os trabalhos, a Renov Pavimentação e Construções Ltda, deve iniciar os trabalhos em breve. A expectativa é de que as intervenções se estendam por dois meses. “Esse serviço não será demorado. Em pouco tempo a rua será finalizada e os moradores da via, que agora têm essa bela arena esportiva, também vão contar com uma rua mais bem acabada”, finalizou o secretário.

Para que a obra seja feita a Prefeitura de Suzano vai investir R$ 846.104,10 por meio de recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal. Após a finalização da reforma, a pasta comandada por Oliveira deve promover os trabalhos de zeladoria, como poda das árvores, varrição e revisão do sistema público de energia elétrica. Por sua vez, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana irá promover a sinalização da via.