Secretário de Esportes e Lazer apresenta estrutura de Complexo Poliesportivo

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, recebeu na manhã desta terça-feira (31/01) o vereador de Jacareí, Paulo Ferreira da Silva, o Paulinho dos Condutores, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela para apresentar ao legislador a estrutura do equipamento. Na ocasião, ambos também trataram sobre as ações do segmento na cidade de Suzano e seus resultados.

Durante o encontro, Paulinho dos Condutores conheceu toda a estrutura do espaço, incluindo as instalações da piscina olímpica, a sala de troféus e as conquistas do esporte de Suzano, além dos departamentos de esportes e administrativos localizados na parte interna do complexo. Entre as conversas, Nardinho e o vereador trataram ainda sobre os projetos de desenvolvimento esportivo e cidadão no município, aliando o lazer à educação.

O secretário explicou que a visita demonstra o destaque e a qualidade de Suzano em seu tratamento diferenciado em relação ao esporte. “Receber o vereador Paulinho é um prazer, pois isso demonstra que o trabalho desenvolvido no nosso município é reconhecido em outras regiões do Estado que buscam implementar novas políticas públicas. Agradeço a visita e seguimos trabalhando em prol do lazer para os nossos cidadãos”, relatou.

O chefe da pasta suzanense afirmou que adotar ações que incentivam a prática esportiva é fundamental para todos os municípios. “Ter, por exemplo, academias ao ar livre, projetos gratuitos e ofertas variadas de esportes para prática recreativa é um caminho para termos uma população mais saudável e integrada, e é esse nosso grande objetivo”, concluiu.

Também estiveram presentes na visita o diretor de Esportes e Lazer, Josias Ferreira; o assessor estratégico da pasta, Saulo Pereira; o presidente da Liga Municipal de Futebol de Suzano (LMFS), Marcelo Menezes; e a assessora legislativa Aline de Souza.