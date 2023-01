Secretário participa de live do Movimento pela Base Nacional

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, participou de uma live promovida pelo Movimento pela Base Nacional Comum sobre o planejamento pedagógico nas redes municipais de ensino, na manhã desta terça-feira (24/11). Na oportunidade, o chefe da pasta falou sobre as experiências e propostas de Suzano para os estudantes, abordando questões como projetos para 2023 e os desafios do aprendizado.

Na ocasião, Bassini esteve acompanhado da jornalista Beatriz Santomauro, da secretária de Educação de Barcarena (PA), Ivana Ramos, e da diretora executiva da Comunidade Educativa Cedac, Roberta Panico. Ao longo da live, os participantes debateram sobre o desenvolvimento pedagógico dos jovens brasileiros, incluindo a reformulação contínua das bases curriculares nas redes de ensino, os métodos de trabalho em sala de aula e as formas com as quais as instituições oferecem o direito da aprendizagem.

Dentro deste contexto, os integrantes trocaram experiências enquanto gestores e profissionais da educação, contando sobre projetos realizados em suas cidades e de situações vivenciadas em sala de aula nos últimos anos, marcados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Ao falar de Suzano, Bassini explicou a adaptação da carga curricular a fim de garantir que os alunos projetem suas habilidades e revisitem conteúdos que possam não ter sido absorvidos da maneira ideal.

De acordo com o chefe da Educação suzanense, todos os conceitos apresentados em sala de aula são cuidadosamente analisados antes da implementação. "Potencializar o aluno é o grande motivo de todo nosso trabalho e, por isso, a atuação pedagógica na aprendizagem está em constante evolução. Por meio do diálogo entre a nossa equipe pedagógica, buscamos sempre a melhor forma para extrair o melhor da base curricular para a sala de aula", explica. O outro tópico central da live foi a forma com a qual a rede de ensino deve cuidar do futuro dos estudantes no período pós-pandemia.